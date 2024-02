F1 Live testdagen Bahrein 2024: Volg alle actie van dag 1 in ons liveblog

Het is 88 dagen geleden dat de Formule 1 in Abu Dhabi de laatste race van het seizoen 2023 afwerkte. Sindsdien is er veel gebeurd tijdens de winterstop. Het vertrek van Günther Steiner als teambaas bij Haas F1 Team, een komen en gaan van personeel bij de FIA, de naamswijzigingen bij Sauber en RB F1 Team, de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari in 2025 en het interne onderzoek van Red Bull naar teambaas Christian Horner: het was allesbehalve een rustige winterstop.

Na maanden van gespeculeer en de glazen bol oppoetsen is het echter weer tijd om te focussen op de actie op de baan. De tien Formule 1-teams hebben het doek getrokken van hun nieuwe auto's voor 2024, al is het nog maar zeer de vraag of deze er in Bahrein hetzelfde uit zullen zien als op de fraaie PR-plaatjes. Voordat het seizoen op zaterdag 2 maart écht van start gaat met de Grand Prix van Bahrein, krijgen de twintig coureurs in Bahrein nog drie testdagen om zich zo goed mogelijk op het nieuwe seizoen voor te bereiden. Het resulteert in veel gesplitste strategieën bij teams, waarbij bijvoorbeeld Haas F1, Alpine en Aston Martin telkens coureurs afwisselen tussen de ochtend- en middagsessie terwijl Max Verstappen bij Red Bull de volledige eerste dag op zich neemt.

Woensdag, donderdag en vrijdag begint de actie voor de testdagen al om 08.00 uur Nederlandse tijd, wanneer het dus 10.00 uur is in Sakhir. De dagen zijn opgesplitst in twee delen: de ochtendsessie duurt vier uur, net als de middagsessie. Uiteindelijk duurt de actie dus tot 17.00 uur Nederlandse tijd. Tussen die sessies door zit nog de gebruikelijke lunchpauze. Alleen in uitzonderlijke gevallen, wanneer er bijvoorbeeld veel tijd verloren is gegaan door rode vlaggen, kan er besloten worden om de actie ook tijdens de lunchpauze door te laten gaan. Het belooft hoe dan ook een interessante openingsdag te worden, want wat hebben de teams sinds de onthulling aan de auto veranderd?

