Na afloop van iedere Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2022 zet Motorsport.com de belangrijkste en opvallendste statistieken op een rij. Dit zijn de feiten en cijfers achter de laatste race van deze jaargang, de Abu Dhabi Grand Prix.

Het evenement en de deelnemers

De coureurs staan op de grid voor de start van de GP van Abu Dhabi.

>>> De Grand Prix van Abu Dhabi werd voor de veertiende keer verreden en het was eveneens F1-race veertien op het Yas Marina Circuit. Laatstgenoemde heeft nu evenveel GP's georganiseerd als Brands Hatch.

>>> Fernando Alonso reed zijn 356e Grand Prix in F1, het absolute record.

>>> Valtteri Bottas verscheen voor de 200e keer aan de start.

>>> Voor Lewis Hamilton was dit race 200 in dienst van Mercedes, een recordaantal voor hetzelfde team. Nummer twee op de lijst in Michael Schumacher met 180 starts voor Ferrari.

>>> Na George Russells zege in Brazilië stonden niet minder dan twaalf Grand Prix-winnaars aan de start in Abu Dhabi. Het record voor meeste GP-winnaars aan de start werd in 1978 gevestigd, toen er vijftien meededen in België en Spanje.

>>> Diverse coureurs reden in Abu Dhabi hun (voorlopig) laatste F1-race. Voor Sebastian Vettel was het start 299, terwijl Daniel Ricciardo zijn 232e race reed. Nicholas Latifi vertrekt na 61 starts en Mick Schumacher doet dat na 43 deelnames.

De kwalificatie

Voor het derde opeenvolgende jaar pakte Max Verstappen pole-position in Abu Dhabi.

>>> Max Verstappen veroverde zijn 20e pole-position als F1-coureur, waarmee hij Damon Hill en Valtteri Bottas evenaart.

>>> Voor het eerst in zijn carrière heeft Verstappen drie jaar op rij pole-position gepakt op hetzelfde circuit.

>>> Het is pole 81 voor Red Bull Racing als constructeur en nummer 8 als motorfabrikant.

>>> Verstappen startte voor de 42e keer vanaf de eerste startrij, een evenaring van Graham Hill en Jackie Stewart. Voor Sergio Perez was het de zesde maal.

>>> Red Bull bezette voor de 25e keer de volledige eerste startrij, al moeten we voor de laatste keer terug naar de GP van Mexico 2018. Toen namen Daniel Ricciardo en Verstappen op de eerste rij plaats.

>>> Met P5 op de grid heeft Lewis Hamilton het hele jaar niet op pole-position gestaan, de eerste keer in zijn carrière. Met vijftien opeenvolgende seizoenen met een pole (2007 tot en met 2021) is hij wel recordhouder, voor Michael Schumacher (dertien seizoenen tussen 1994 en 2006).

>>> Voor het eerst in tien jaar stond er geen Mercedes in de top-drie op de grid in Abu Dhabi.

De race

Max Verstappen tilt zijn vijftiende overwinningsbokaal van 2022 omhoog.

>>> Max Verstappen boekte zijn 35e GP-overwinning, bovendien was het zijn derde opeenvolgende zege in Abu Dhabi.

>>> Verstappen heeft 35 races gewonnen voor Red Bull Racing, even veel als Ayrton Senna in dienst van McLaren. Dat staat nog in schril contrast tot de cijfers van Lewis Hamilton bij Mercedes (82 zeges) en Michael Schumacher bij Ferrari (72 zeges).

>>> De GP van Abu Dhabi is nu acht keer op rij gewonnen vanaf pole-position.

>>> Verstappen heeft 15 van de 22 races gewonnen in 2022, wat een absoluut record is. Qua winstpercentage scoort hij 68,18 procent, waarmee hij plaatsneemt achter Alberto Ascari (6 uit 8 of 75 procent in 1952), Michael Schumacher (13 uit 18 of 72,22 procent in 2004), Jim Clark (7 uit 10 of 70 procent in 1963) en Sebastian Vettel (13 uit 19 of 68,42 procent in 2013).

>>> Vanwege verschillende puntentellingen en de komst van sprintraces kunnen er tegenwoordig meer punten gescoord worden, maar met 454 punten heeft Verstappen wel een seizoensrecord genoteerd.

>>> Red Bull scoorde zege 92 als constructeur in Abu Dhabi en nummer zeventien als motorfabrikant.

>>> Red Bull heeft zeventien keer gewonnen in 2022, zowel qua aantal als qua percentage het hoogste aantal in haar geschiedenis (77,27 procent tegenover 68,42 procent met de dertien zeges in 2013). Het recordaantal zeges is 19 stuks voor Mercedes in 2019, het hoogste percentage is voor McLaren (15 uit 16 in 1988, goed voor 93,75 procent).

>>> Het is Red Bull nog altijd niet gelukt om eerst en tweede te worden in het kampioenschap, nadat Sergio Perez het seizoen als nummer drie afsluit. Sebastian Vettel en Mark Webber werden in 2010, 2011 en 2013 eveneens eerste en derde.

>>> Verstappen scoorde net zoveel podiumplaatsen (zeventien) als Mercedes in 2022.

>>> Lando Norris klokte de vijfde snelste raceronde van zijn carrière, even veel als onder meer Jody Scheckter en George Russell.

Sebastian Vettel nam in Abu Dhabi afscheid van de Formule 1 met een puntenfinish.

>>> Net als in zijn allereerste F1-race scoorde Sebastian Vettel in zijn allerlaatste GP één punt.

>>> Een laatste race is zelden een succes in F1, zelfs voor kampioenen. Als we Indy 500-winnaars en kort na een podium plotseling overleden coureurs buiten beschouwing laten, wist alleen Luigi Fagioli te winnen bij zijn afscheid tijdens de Franse GP van 1951. In die race moest hij zijn auto afstaan aan Juan Manuel Fangio, waardoor hij F1 verliet. Alain Prost, Mark Webber en Nico Rosberg zwaaiden af met een tweede plek, al werd laatstgenoemde in diezelfde race wel wereldkampioen.

>>> Vettel heeft een reeks van veertien opeenvolgende seizoenen met een podiumplaats (2008-2021). Alleen Hamilton en Michael Schumacher (16 om 15 seizoenen) doen het beter.

>>> Voor het eerst in zijn carrière heeft Hamilton een F1-seizoen zonder zege afgesloten. Zijn reeks van vijftien opeenvolgende seizoenen (2007-2021) is een record, dat hij deelt met Schumacher (1992-2006).

>>> Hamilton zag een reeks van vijftien opeenvolgende seizoenen in de top-vijf van het kampioenschap ten einde komen. Op zes punten achter Carlos Sainz werd hij zesde. Toch blijft hij recordhouder. Michael Schumacher zou op gelijke hoogte staan met vijftien seizoenen tussen 1992 en 2006, ware het niet dat hij in 1997 gediskwalificeerd werd.

>>> Hamiltons uitvalbeurt in Abu Dhabi was het eerste mechanische probleem van Mercedes in 2022.