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F1 GP Groot-Brittannië: Antonelli verschalkt Hamilton in sprintrace, Max Verstappen zesde

De Mercedes-coureur en WK-leider heeft zijn eerste sprintzege van het Formule 1-seizoen 2026 geboekt door polesitter Hamilton te verslaan. Verstappen moest na wederom een lastige start genoegen nemen met P6.

Ed Hardy
Ed Hardy
Bewerkt:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

WK-leider Kimi Antonelli heeft de sprintrace voor de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone gewonnen, de jongste sprintwinnaar ooit. De Mercedes-coureur versloeg Lewis Hamilton in een enerverende race, die in het teken stond van energiemanagement, en boekte daarmee zijn eerste zaterdagzege van het seizoen 2026.

Antonelli kwam 2,7 seconden voor de zevenvoudig wereldkampioen over de finish in een race waarin hij en Hamilton duidelijk een maatje te groot waren voor de rest van het veld.

Lando Norris maakte het podium compleet, maar finishte op gepaste afstand van de Ferrari-coureur, mede doordat hij in de slotronden brandstof moest sparen.

Het stuivertje wisselen begon direct bij de start. Polesitter Hamilton en Antonelli schoten bij het doven van de lichten uitstekend weg en sloegen in de eerste drie ronden al een gat van vier seconden, terwijl daarachter een felle strijd losbarstte.

Die strijd ging tussen Max Verstappen, Lando Norris, George Russell, Oscar Piastri en Charles Leclerc, die elkaar voortdurend passeerden tijdens de terugkeer van het zogenoemde ‘yo-yo racing’ op het energiegevoelige Silverstone.

De coureurs beschikten voortdurend over verschillende hoeveelheden beschikbare energie, wat op uiteenlopende delen van het circuit tot inhaalacties leidde. Zo passeerde Verstappen Russell bij Abbey, terwijl Leclerc Piastri verschalkte bij Brooklands.

Halverwege de race nam de intensiteit van die strijd iets af en kwam Norris als winnaar uit de bus in het gevecht om de derde plaats. Terwijl hij zijn podiumplek veiligstelde, kwam de strijd om de overwinning juist tot leven.

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Hamilton had een voorsprong van ongeveer een seconde opgebouwd op Antonelli, maar de Italiaan sloot vanaf de achtste ronde weer aan en plaatste zijn eerste aanval op de Britse publieksfavoriet bij Brooklands.

Hamilton wist die aanval nog af te slaan, maar niet veel later sloeg de 19-jarige alsnog toe. Op Hangar Straight nam Antonelli de leiding over en vervolgens bleek hij over te veel snelheid te beschikken voor de Ferrari-coureur om nog te kunnen volgen.

Rond de tiende ronde laaide ook de strijd achter Norris opnieuw op. Verstappen viel terug naar de zesde plaats, achter Russell en Leclerc, waarna de slotfase van de race relatief rustig verliep. Russell eindigde daardoor als vierde, op iets meer dan een seconde van Norris. Leclerc werd vijfde, voor Verstappen op de zesde plaats. Piastri pakte als zevende nog twee WK-punten.

Het laatste punt ging naar Racing Bulls-coureur Liam Lawson, die Isack Hadjar in de slotfase nog van het lijf hield. Dat gebeurde echter onder controversiële omstandigheden, aangezien Lawson tijdens het aanremmen naar zijn voormalige teamgenoot toe bewoog.

Door zijn sprintzege vergroot Antonelli zijn voorsprong in het wereldkampioenschap naar 43 punten ten opzichte van nummer twee Russell, in aanloop naar de Grand Prix van zondag. Hamilton volgt als derde en staat nog eens vier punten achter zijn landgenoot.

Britse Grand Prix: Uitslag sprintrace

Alle statistieken
 
Pos Coureur # Ronden Tijd Interval Km/u Pitstraat Punten Uitgevallen Chassis Motor
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 17

-

       8   Mercedes Mercedes
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 17

+2.745

2.745

 2.745     7   Ferrari Ferrari
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 17

+9.783

9.783

 7.038     6   McLaren Mercedes
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 17

+10.639

10.639

 0.856     5   Mercedes Mercedes
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 17

+12.620

12.620

 1.981     4   Ferrari Ferrari
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 17

+16.550

16.550

 3.930     3   Red Bull Red Bull
7 Australia O. Piastri McLaren 81 17

+17.551

17.551

 1.001     2   McLaren Mercedes
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 17

+30.233

30.233

 12.682     1   RB Red Bull
9 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 17

+30.953

30.953

 0.720         Red Bull Red Bull
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 17

+35.110

35.110

 4.157         RB Red Bull
11 France P. Gasly Alpine 10 17

+40.273

40.273

 5.163         Alpine Mercedes
12 Argentina F. Colapinto Alpine 43 17

+41.026

41.026

 0.753         Alpine Mercedes
13 Germany N. Hülkenberg Audi 27 17

+41.680

41.680

 0.654         Audi Audi
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 17

+42.499

42.499

 0.819         Audi Audi
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 17

+45.784

45.784

 3.285         Haas Ferrari
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 17

+49.810

49.810

 4.026         Haas Ferrari
17 Spain C. Sainz Williams 55 17

+50.379

50.379

 0.569         Williams Mercedes
18 Thailand A. Albon Williams 23 17

+50.757

50.757

 0.378         Williams Mercedes
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 17

+1'15.117

1'15.117

 24.360         Cadillac Ferrari
20 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 17

+1'31.872

1'31.872

 16.755         Aston Martin Honda
21 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 16

1 lap

     1     Aston Martin Honda
22 Mexico S. Pérez Cadillac-Ferrari 11 16

1 lap

     1     Cadillac Ferrari
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