F1 GP Groot-Brittannië: Antonelli verschalkt Hamilton in sprintrace, Max Verstappen zesde
De Mercedes-coureur en WK-leider heeft zijn eerste sprintzege van het Formule 1-seizoen 2026 geboekt door polesitter Hamilton te verslaan. Verstappen moest na wederom een lastige start genoegen nemen met P6.
WK-leider Kimi Antonelli heeft de sprintrace voor de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone gewonnen, de jongste sprintwinnaar ooit. De Mercedes-coureur versloeg Lewis Hamilton in een enerverende race, die in het teken stond van energiemanagement, en boekte daarmee zijn eerste zaterdagzege van het seizoen 2026.
Antonelli kwam 2,7 seconden voor de zevenvoudig wereldkampioen over de finish in een race waarin hij en Hamilton duidelijk een maatje te groot waren voor de rest van het veld.
Lando Norris maakte het podium compleet, maar finishte op gepaste afstand van de Ferrari-coureur, mede doordat hij in de slotronden brandstof moest sparen.
Het stuivertje wisselen begon direct bij de start. Polesitter Hamilton en Antonelli schoten bij het doven van de lichten uitstekend weg en sloegen in de eerste drie ronden al een gat van vier seconden, terwijl daarachter een felle strijd losbarstte.
Die strijd ging tussen Max Verstappen, Lando Norris, George Russell, Oscar Piastri en Charles Leclerc, die elkaar voortdurend passeerden tijdens de terugkeer van het zogenoemde ‘yo-yo racing’ op het energiegevoelige Silverstone.
De coureurs beschikten voortdurend over verschillende hoeveelheden beschikbare energie, wat op uiteenlopende delen van het circuit tot inhaalacties leidde. Zo passeerde Verstappen Russell bij Abbey, terwijl Leclerc Piastri verschalkte bij Brooklands.
Halverwege de race nam de intensiteit van die strijd iets af en kwam Norris als winnaar uit de bus in het gevecht om de derde plaats. Terwijl hij zijn podiumplek veiligstelde, kwam de strijd om de overwinning juist tot leven.
Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Hamilton had een voorsprong van ongeveer een seconde opgebouwd op Antonelli, maar de Italiaan sloot vanaf de achtste ronde weer aan en plaatste zijn eerste aanval op de Britse publieksfavoriet bij Brooklands.
Hamilton wist die aanval nog af te slaan, maar niet veel later sloeg de 19-jarige alsnog toe. Op Hangar Straight nam Antonelli de leiding over en vervolgens bleek hij over te veel snelheid te beschikken voor de Ferrari-coureur om nog te kunnen volgen.
Rond de tiende ronde laaide ook de strijd achter Norris opnieuw op. Verstappen viel terug naar de zesde plaats, achter Russell en Leclerc, waarna de slotfase van de race relatief rustig verliep. Russell eindigde daardoor als vierde, op iets meer dan een seconde van Norris. Leclerc werd vijfde, voor Verstappen op de zesde plaats. Piastri pakte als zevende nog twee WK-punten.
Het laatste punt ging naar Racing Bulls-coureur Liam Lawson, die Isack Hadjar in de slotfase nog van het lijf hield. Dat gebeurde echter onder controversiële omstandigheden, aangezien Lawson tijdens het aanremmen naar zijn voormalige teamgenoot toe bewoog.
Door zijn sprintzege vergroot Antonelli zijn voorsprong in het wereldkampioenschap naar 43 punten ten opzichte van nummer twee Russell, in aanloop naar de Grand Prix van zondag. Hamilton volgt als derde en staat nog eens vier punten achter zijn landgenoot.
Britse Grand Prix: Uitslag sprintrace
|Pos
|Coureur
|#
|Ronden
|Tijd
|Interval
|Km/u
|Pitstraat
|Punten
|Uitgevallen
|Chassis
|Motor
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|17
|
-
|8
|Mercedes
|Mercedes
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|17
|
+2.745
2.745
|2.745
|7
|Ferrari
|Ferrari
|3
|L. Norris McLaren
|1
|17
|
+9.783
9.783
|7.038
|6
|McLaren
|Mercedes
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|17
|
+10.639
10.639
|0.856
|5
|Mercedes
|Mercedes
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|17
|
+12.620
12.620
|1.981
|4
|Ferrari
|Ferrari
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|17
|
+16.550
16.550
|3.930
|3
|Red Bull
|Red Bull
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|17
|
+17.551
17.551
|1.001
|2
|McLaren
|Mercedes
|8
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|17
|
+30.233
30.233
|12.682
|1
|RB
|Red Bull
|9
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|17
|
+30.953
30.953
|0.720
|Red Bull
|Red Bull
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|17
|
+35.110
35.110
|4.157
|RB
|Red Bull
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|17
|
+40.273
40.273
|5.163
|Alpine
|Mercedes
|12
|F. Colapinto Alpine
|43
|17
|
+41.026
41.026
|0.753
|Alpine
|Mercedes
|13
|N. Hülkenberg Audi
|27
|17
|
+41.680
41.680
|0.654
|Audi
|Audi
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|17
|
+42.499
42.499
|0.819
|Audi
|Audi
|15
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|17
|
+45.784
45.784
|3.285
|Haas
|Ferrari
|16
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|17
|
+49.810
49.810
|4.026
|Haas
|Ferrari
|17
|C. Sainz Williams
|55
|17
|
+50.379
50.379
|0.569
|Williams
|Mercedes
|18
|A. Albon Williams
|23
|17
|
+50.757
50.757
|0.378
|Williams
|Mercedes
|19
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|17
|
+1'15.117
1'15.117
|24.360
|Cadillac
|Ferrari
|20
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|17
|
+1'31.872
1'31.872
|16.755
|Aston Martin
|Honda
|21
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|16
|
1 lap
|1
|Aston Martin
|Honda
|22
|S. Pérez Cadillac-Ferrari
|11
|16
|
1 lap
|1
|Cadillac
|Ferrari
|Volledige uitslag
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