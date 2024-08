F1-coureurs lijken niet onder de indruk van aanpassingen Monza

Daniel Ricciardo won drie jaar geleden op Monza zijn tot dusverre laatste Grand Prix. Voor de Australiër met Italiaanse roots was het een van zijn mooiste overwinningen in F1. Niet alleen omdat het de eerste voor hem in jaren was, maar vooral omdat die plaatsvond op wat hij een 'old school'-circuit noemt. Ricciardo liep donderdag een rondje over het circuit dat een nieuw laag asfalt en lagere kerbstones in de bocht Variante Ascari heeft gekregen. Hij was niet onder de indruk van wat hij zag.

Ook Ricciardo's teamgenoot, Yuki Tsunoda, is niet enthousiast. De Japanner twijfelt of de aanpassingen het racen ten goede komen. "Het is een gladdere, vlakkere baan geworden, met vlakkere kerbstones. Dus het voelt alsof we een beetje karakter van Monza zijn kwijtgeraakt. Dat kan positief of negatief zijn, ik weet het niet", aldus Tsunoda. "Weet je, in de Variante Ascari kon je het eerste deel van de kerbstone heel agressief gebruiken. Ik weet niet hoe het nu zal zijn, dat zullen we moeten afwachten."

Haas-teambaas Ayao Komatsu zei vorige week al dat de veranderingen en de herprofilering dit weekend "de grootste uitdaging" zullen zijn op Monza, omdat alle auto's er niet mee bekend zijn. Ook zijn coureur Kevin Magnussen is bang dat het karakter van het circuit is aangetast. "Ik houd van dit circuit", zei de Deen. "Dit is één van de échte Formule 1-races. Je hebt hier bijna het gevoel dat je teruggaat in de tijd. Dit is dus een race waarvan ik heel erg kan genieten. Alleen hoop ik dat de baan nog steeds zal aanvoelen als Monza. Ik denk van wel, maar soms worden er kleine veranderingen gedaan aan circuits waardoor zij wat van hun karakter kwijtraken."

Karakter verloren

Ook Lewis Hamilton werd gevraagd naar zijn mening. De Brit wil nog even wachten met een oordeel tot hij vrijdagochtend in zijn Mercedes het circuit op gaat. "Ik kan er nog niets over zeggen alvorens ik er zelf op heb gereden. Misschien is het wel het mooiste wat er is en een van de beste veranderingen ooit, dus ik wil mezelf niet in de voet schieten", aldus Hamilton. "Jarenlang was het op veel plaatsen superhobbelig en dat was een groot deel van het karakter van dit circuit. Ook de kerbs zijn al meer dan twintig jaar vrijwel hetzelfde, dus het is een grote verandering, maar uiteindelijk is het hetzelfde circuit. We zullen het morgen pas weten, maar het ziet er naar uit dat het een stuk gladder en een stuk sneller zal zijn."

Alex Albon was uitgesprokener. "Ik heb het gezien en ik heb het idee dat het circuit misschien een beetje zijn karakter heeft verloren. Sommige van de kerbs die zijn aangebracht lijken een beetje generieker, terwijl Monza over het algemeen een specifieke eigen stijl had. Het was altijd hobbelig, maar dat was niet erg en de kerbs waren vrij uniek. Laten we kijken hoe het gaat, ik denk dat er in VT1 en VT2 veel gebruik gemaakt zal worden van de kerbs, of je ze kunt gebruiken of niet en hoeveel je ze kunt gebruiken."

De noodzaak om de veranderingen beter te begrijpen heeft Aston Martin al doen besluiten om vrijdag niet de aangekondigde Felipe Drugovich in de auto van Fernando Alonso te zetten, maar de Spanjaard zelf het circuit te laten verkennen.

F1-update: Kan Red Bull iets beginnen tegen McLaren in Monza?