Ricciardo: "Old school-karakter van Monza F1-circuit is verdwenen"

De hogesnelheidstempel bij Milaan is flink onder handen genomen voor de Italiaanse Grand Prix van 2025. De baan is volledig opnieuw geasfalteerd, bij de tweede bocht zijn de paaltjes aan de linkerkant vervangen voor een strook grind en ook bij de Variante della Roggia is één meter naast de baan grind neergelegd. Daarnaast zijn de kerbstones vervangen. En over dat laatste is niet iedereen enthousiast.

"Ik heb vanochtend [op de fiets] een rondje over het circuit gereden en ik kan niet zeggen dat ik onder de indruk ben", laat Ricciardo aan onder andere Motorsport.com weten. "Want naar mijn mening is er wat van het karakter van het circuit verloren gegaan. Ik weet niet of dit alleen voor coureurs logisch klinkt en dat de buitenwereld er op een andere manier naar kijkt, maar kerbstones en dat soort dingen maken een circuit uniek. Ze hebben nu onder andere bij de tweede chicane platte kerbstones geplaatst. Eerder ging je daar over de kerb en dan was er nog een smalle strook beton voordat de grindbak begon. Je probeerde dan steeds met je wielen net dat stukje beton mee te pakken, om zoveel mogelijk van de baan te gebruiken, maar tegelijkertijd ook weer niet te veel. Dat hoorde bij Monza. Dat maakte deze baan old school. Maar dat is nu verdwenen. Ik ben daar een beetje teleurgesteld over."

Ook bij de Variante Ascari zijn nieuwe kerbstones geïnstalleerd. "Het is daar erg vlak nu. Hierdoor kunnen we waarschijnlijk heel veel kerb meepakken, waardoor de baan als het ware breder wordt en het eenvoudiger wordt om de voluit door de negende en tiende bocht te gaan", aldus Ricciardo. "Ik wil niet heel negatief doen, het kan zijn dat we straks beter een andere auto kunnen volgen doordat we er makkelijker volgas doorheen kunnen en een grotere slipstream kunnen pakken. Dat zou zomaar kunnen. Maar ik ben van mening dat men de kerbstones onderschat als het gaat om wat deze voor een circuit doen, welke invloed ze hebben op het gevoel dat je hebt op een circuit, op het karakter ervan en op hoe je een ronde over de baan benadert. We zullen het morgen wel zien. Ik kijk er natuurlijk nog steeds naar uit om hier te rijden en het nieuwe asfalt is prachtig, maar het circuit is voor mijn gevoel wel minder old school geworden. We gaan tegenwoordig naar veel moderne circuits en die zijn leuk en fantastisch, maar als we old school circuits op de kalender willen houden, laat ze dan ook old school blijven."

Rijders niet om mening gevraagd

Ricciardo laat weten dat de F1-coureurs niet van tevoren geraadpleegd zijn. "Nee, de enige keer dat ze dat deden was in Montreal. En dat was geweldig. We waren allemaal ook erg complimenteus over hoe ze de baan daar hadden aangepakt. Ze hadden het circuit dan wel opnieuw geasfalteerd, maar ze hadden de kerbstones laten liggen. Als ze in Montreal platte kerbstones hadden geplaatst, had ik je op een briefje gegeven dat niemand van ons daar nog met een brede glimlach zou hebben rondgereden, zoals we daar gewoonlijk altijd doen. We hebben nog 'dank je wel' gezegd dat ze het van tevoren aan ons hadden laten weten, en het resultaat is dat we nu een baan hebben waar iedereen veel blijer mee is."

"Maar er gebeuren nog heel veel dingen waarbij men vooraf niet naar onze mening vraagt", vervolgt hij. "We hoeven echt geen veto te hebben, maar laat ons op zijn minst wat feedback geven. Misschien kunnen ze zelfs wat geld besparen, als we bijvoorbeeld zouden zeggen dat ze de kerbs niet hoeven te veranderen. Of misschien hebben we een andere, meer kostenefficiënte oplossing. Men laat ons nog steeds zo nu en dan in het ongewisse. We hoeven echt geen bepalende stem in deze dingen te hebben, maar luister in elk geval naar wat we te zeggen hebben en ons vertellen hoe wij het in de auto ervaren."

'Hopelijk voelt het nog als Monza'

Ricciardo krijgt bijval van Kevin Magnussen. "Ik houd van dit circuit", zegt de Haas-coureur. "Dit is één van de échte Formule 1-races. Je hebt hier bijna het gevoel dat je teruggaat in de tijd. Dit is dus een race waarvan ik heel erg kan genieten. Alleen hoop ik dat de baan nog steeds zal aanvoelen als Monza. Ik denk van wel, maar soms worden er kleine veranderingen gedaan aan circuits waardoor zij wat van hun karakter kwijtraken. We gaan zien hoe het voelt."