Meeste Grand Prix-zeges op rij

Een van de records die Max Verstappen binnenkort al kan evenaren en zelfs verbreken, is het record voor meeste zeges op rij. In 2013 slaagde Red Bull-coureur Sebastian Vettel erin om de races in België, Italië, Singapore, Zuid-Korea, Japan, India, Abu Dhabi, Verenigde Staten en Brazilië te winnen op weg naar zijn vierde Formule 1-titel. Het was een indrukwekkende, dominante run die niet snel te verbeteren leek, al is Verstappen nu hard op weg. De Nederlander won de races in Miami, Monaco, Spanje, Canada, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije en België, waardoor de teller op acht zeges op rij staat. Hij is daarmee al de nummer twee in de lijst van coureurs met meeste zeges op rij, maar kan op Zandvoort het bijzondere record van Vettel evenaren. Wint hij die race, dan zou hij op Monza het record zelfs kunnen verbreken.

Meeste punten in een F1-seizoen

Waar hij voor sommige records andere Formule 1-coureurs moet verslaan, zal hij voor het meeste aantal punten in één Formule 1-seizoen zijn eigen record moeten verbeteren. In 2019 scoorde Lewis Hamilton op weg naar zijn zesde F1-titel 413 punten, wat tot en met 2021 nog het record was. Verstappen verbrak dat record met een monsterlijke marge in 2022, toen hij maar liefst 454 punten scoorde in 22 races. De Nederlander was vorig seizoen al oppermachtig, maar oogt dit jaar nog sterker en heeft dat aangetoond door tien van de twaalf races van de eerste seizoenshelft te winnen. Hij staat daardoor op 314 punten en met nog tien races te gaan zou hij dus 141 punten moeten pakken om het record aan te scherpen. Aan zes zeges zou hij al genoeg hebben en met nog drie sprintraces te gaan zijn er nog eens maximaal 32 extra punten te pakken.

Grootste puntenverschil tussen F1-kampioen en nummer twee

In het verlengde van het record van meeste punten in één seizoen ligt het record voor grootste verschil tussen de F1-kampioen en de nummer twee in het WK. Momenteel bezit Vettel dit record nog. De viervoudig wereldkampioen pakte het record in 2011 door met 122 punten verschil kampioen te worden. Twee jaar later deed hij daar nog een schepje bovenop door Fernando Alonso met 155 punten verschil te verslaan. Verstappen kwam in 2022 al heel dichtbij door Charles Leclerc op 146 punten te zetten, maar dit jaar lijkt ook dit record van Vettel eraan te gaan. Met nog tien races voor de boeg bedraagt zijn voorsprong op Sergio Perez al 125 punten, terwijl de marge sinds de GP van Azerbeidzjan in april geen enkele keer is geslonken.

Meeste zeges in een F1-seizoen

Nog een record dat op Verstappens naam staat, maar in 2023 nog verbroken kan worden, is die van de meeste zeges in één Formule 1-seizoen. In 2022 won Verstappen maar liefst 15 van de 22 races om het gedeelde record van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel af te pakken. In 2013 won Vettel dertien races, Schumacher slaagde daar in 2004 in. Vijftien zeges in één seizoen is dan uiteraard al iets makkelijker te behalen dankzij de uitgebreide F1-kalender ten opzichte van 2004, al blijft het dan altijd een enorme uitdaging om geen fouten te maken en uit de problemen te blijven. Voorlopig heeft Verstappen al tien races gewonnen en met nog tien te gaan zijn er nog genoeg kansen om het record te verbreken.

Max Verstappen is hard op weg naar zijn derde F1-titel en kan onderweg meerdere records verbreken. Foto: Erik Junius

F1-zeges vanaf meeste verschillende gridposities

Fernando Alonso heeft het record voor F1-zeges vanaf de meeste verschillende startposities al enige tijd in handen. Hij heeft vanaf negen verschillende plekken op de grid gewonnen: de gehele top-zes, P8, P11 en P15. Tijdens de Grand Prix van België is de huidige Aston Martin-coureur echter geëvenaard door Verstappen. De Red Bull-coureur kwam eveneens op negen verschillende startposities uit door op Spa-Francorchamps vanaf P6 te winnen. Er zijn in de top-tien nog twee startplekken van waar Verstappen nog geen F1-race heeft gewonnen, namelijk P5 en P8. Mocht de regerend wereldkampioen dit jaar een keer vanaf een van deze posities vertrekken en de race op zijn naam schrijven, dan heeft hij ook dit record alleen in handen.

Meeste podiumplaatsen op rij

Sinds de Grand Prix van Abu Dhabi van 2022 is er géén race meer geweest waarbij Verstappen niet op het podium stond. Daardoor is hij bezig aan een podiumreeks van dertien races en ook daar liggen mogelijkheden om een record uit de boeken te schrijven. Dat record staat op naam van Schumacher. Hij begon zijn reeks in de Grand Prix van de Verenigde Staten van 2001 en de reeks kwam ten einde na zijn podiumplaats in de Japanse Grand Prix van 2002. Als hij dit record wil verbreken, moet Verstappen in Nederland, Italië, Singapore, Japan, Qatar, de Verenigde Staten én Mexico op het podium eindigen.

Meeste podiumplaatsen in een seizoen

In het verlengde van meeste podiumplaatsen kan Verstappen ook nog het record van meeste podiumplaatsen in één seizoen aanscherpen. Ook dat record staat op zijn naam. In 2022 won hij 15 van de 22 races maar hij stond in nog eens drie races ook op het podium. Voorlopig stond Verstappen in 2023 in alle races op het podium, waardoor de teller op twaalf staat. Hij zou dan dus nog in zeker zeven races op het podium eindigen, wil hij dat record nog scherper stellen.

Meeste ronden aan de leiding in een F1-seizoen

Een goede graadmeter van dominantie, is het aantal ronden dat een coureur in een seizoen aan de leiding heeft gelegen. Ook daarover bestaat geen twijfel: Verstappen is dit seizoen dé nummer één op dat gebied. Van de tot nu toe 724 afgewerkte raceronden ging Verstappen er maar liefst 567 aan de leiding. Dat is een indrukwekkende 78,3 procent van de eerste seizoenshelft. Teamgenoot Sergio Perez ging 127 ronden aan de leiding van een race en won er uiteindelijk twee. Zoals Verstappen tot nu toe heeft gepresteerd, lijkt het dus zeer aannemelijk dat hij het record van Vettel gaat verbreken. In 2011 ging de Duitser 739 ronden aan de leiding.