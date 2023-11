Ricciardo roept F1 op: "Stop de klok tijdens rode vlag"

Carlos Sainz veroorzaakte in de tweede vrije training de eerste rode vlag van de sessie. Dat was al na acht minuten, waarna de sessie 27 minuten lang stil lag. Vervolgens kwam er relatief snel na de groene vlag weer een rode vlag, dit keer voor de gecrashte Nico Hülkenberg. Zo bleef er van die zestig minuten trainen nog maar weinig echte baantijd over. Als het aan Daniel Ricciardo ligt, zet de Formule 1 de klok stil op het moment van het vallen van zo'n rode vlag, zoals dat bijvoorbeeld ook al in de MotoGP het geval is.

"Ja, maar het is volgens mij al heel lang het geval geweest", doelt Ricciardo op het laten doorlopen van de klok in het geval van een rode vlag. "Maar als er niks anders is [na de Formule 1], zou het fijn zijn als ze de klok stil zetten." Voor Ricciardo was het minder nadelig dan voor coureurs als Max Verstappen, Sergio Perez, Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Lando Norris, die in VT1 hun auto's afstonden aan rookies. "Zij kijken dus tegen een VT1 aan met vijf ronden of zoiets. Het zou dus mooi zijn als we die tijd een klein beetje terug zouden kunnen krijgen. Misschien is dat iets wat we vanavond bij de drivers' briefing kunnen bespreken en misschien kunnen we meer regels veranderen!"

Over die openingsdag in Abu Dhabi zelf was Ricciardo, op die rode vlaggen na dus, tevreden. "Het was positief", blikt de Australische AlphaTauri-coureur terug. "Deze avond was zeker een klein beetje rommeliger", wijst hij naar de onderbrekingen, waardoor een long run er niet in zat. "Sommige coureurs reden op een echt verse zachte band, sommigen alleen voor de outlap. Dus daar zit waarschijnlijk ook nog wel een klein beetje [verschil] in. Maar ik maak me niet al te veel zorgen met de twaalfde plaats. Ik denk dat we beter zijn dan dat. We hebben ook wat aanpassingen doorgevoerd voor VT2 en waarschijnlijk ging het een klein beetje over de limiet op sommige vlakken. Ik voel me redelijk op mijn gemak voor morgen. De ochtendsessie verliep goed. We hebben wat positieve zaken gevonden in de auto, nu moeten we het nog zien te verfijnen. Er zijn een paar dingen veranderd, dus we proberen het allemaal samen te voegen."

Video: Sainz veroorzaakt rode vlag na crash in VT2 Abu Dhabi