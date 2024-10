Horner: "Marko wilde Ricciardo er al eerder uit hebben"

Op de woensdag na de Grand Prix van Singapore maakte RB F1 Team bekend afscheid te nemen van Daniel Ricciardo. De Australische Formule 1-coureur moest per direct plaatsmaken voor Liam Lawson. Daarmee lijkt er een vroegtijdig einde te komen aan de F1-carrière van de man uit Perth. Het hele seizoen stond Ricciardo al onder druk. Volgens Horner had een eerder ontslag erin gezeten.

"In Miami was het vrijdag en zaterdag goed gegaan, maar op zondag weer rampzalig. Helmut [Marko] wilde hem er toen al uit hebben. Toen werd de druk al opgevoerd", onthult Red Bull-teambaas Christian Horner in de F1 Nation-podcast. "In Canada werd hij ook nog aangevuurd door nota bene Jacques Villeneuve. Het gaf hem [Ricciardo] wat vuur om harder te gaan, en daar reed hij een sterk weekend."

Ondanks de sterke prestaties van Ricciardo op het Circuit Gilles Villeneuve was Marko heel dicht bij een nog vroegtijdigere exit dan nu. "Maar ik heb er alles aan gedaan om hem langer de kans te geven, want anders lag hij in Barcelona er al ui", benadrukt Horner.

Keuze met blik op de toekomst

In de paddock was flink wat kritiek op de keuze. Veel mensen hadden het idee dat Ricciardo een netter afscheid had verdiend, door hem bijvoorbeeld het seizoen af te laten maken. "In een ideale wereld hadden we dat ook gedaan, maar als we in een breder perspectief kijken hadden we een antwoord op het gebied van onze coureurs nodig", stelt Horner. "Met nog zes races te gaan hebben we nu de mogelijkheid om Liam naast Yuki [Tsunoda] te zien rijden."

Daar laat Horner al doorschemeren dat het niet alleen om RB gaat, maar dat ook zijn team betrokken was bij de keuze om Ricciardo te bedanken. "Het gaat verder dan RB, het gaat ook over Red Bull Racing. We hebben volgend jaar nog een contract met Sergio Pérez, maar we moeten onze ogen voor de toekomst open houden", aldus de Brit. "We moeten weten wat hierna komt. Is dat Liam of zijn dat andere Red Bull-junioren: [Formule 2-coureur] Isack Hadjar of [Formule 3-coureur] Arvid Lindblad."