De aanklacht tegen Christian Horner vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag jegens een vrouwelijke collega werd deze week verworpen, waarna werd bevestigd dat hij mag aanblijven als teambaas van Red Bull Racing. Eén dag na dit nieuws werden anoniem vermeende bewijsstukken uit het dossier naar prominenten uit de Formule 1-wereld en een groot aantal journalisten gestuurd. Of de gelekte documenten en screenshots echt zijn, is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat een partij Horner dolgraag weg wil hebben als Red Bull-teambaas.

Zelf houdt Horner zich op de vlakte; hij praat liever over het racen. “Ik ga geen commentaar geven op een mogelijk motief van de persoon die dit doet, wie het ook mag zijn”, reageert de Brit na de Grand Prix van Bahrein. “Mijn focus ligt op dit team, mijn familie, mijn vrouw en het racen. Ik heb de steun van een ongelooflijke familie, met een ongelooflijke vrouw en een ongelooflijk team. En van iedereen binnen dat team. Mijn focus ligt op het racen, het winnen van races en zo goed mogelijk werk leveren.”

Ideaal is alle onrust natuurlijk niet, erkent Horner. “Het is uiteraard geen pretje, de ongewilde aandacht, maar de focus ligt nu hoofdzakelijk op de auto’s”, vervolgt de teambaas. “Mijn focus ligt vooral op wat er op de baan gebeurt. Het resultaat van de Grand Prix van Bahrein laat denk ik zien waar de focus van het hele team op ligt”, refereert Horner aan de dubbelzege van Max Verstappen en Sergio Pérez op het circuit van Sakhir. “We kijken vooruit.”

Zaterdag liep Horner hand in hand met zijn vrouw Geri Halliwell de paddock van het Bahrain International Circuit op. Daarnaast werd hij op de grid arm-in-arm gezien met Chalerm Yoovidhya, de Thaise mede-eigenaar van Red Bull. “Ik heb enorme steun gehad vanuit het team en vanuit het bedrijf”, toont Horner zich dankbaar. “Het draaide deze dag om het racen, om de start van het seizoen en om het jaar op de best mogelijke manier te beginnen. De coureurs hebben het briljant gedaan, het team heeft het briljant gedaan. Dit was de best mogelijke start voor het team, voor onze partners, voor onze aandeelhouders en voor iedereen binnen de groep.”

Horner heeft er ‘alle’ vertrouwen in dat hij mag blijven als Red Bull-teambaas, aangezien hij na uitvoerig onderzoek van een onafhankelijke advocaat is vrijgesproken. “De klacht die was ingediend is afgewezen. Einde verhaal. En door”, besluit Horner strijdlustig.

F1-update: Onze terugblik op de Grand Prix van Bahrein