Toto Wolff herhaalt oproep aan FIA om naar Horner-zaak te kijken

De start van het nieuwe Formule 1-seizoen werd afgelopen weekend overschaduwd door de controverse rond Horner, die door een vrouwelijke medewerkster beticht wordt van grensoverschrijdend gedrag. Het moederbedrijf van Red Bull Racing in Oostenrijk liet de zaak onderzoeken door een onafhankelijke advocaat en kwam voor de start van het raceweekend in Bahrein met een statement dat de klacht ongegrond was verklaard en Horner kon aanblijven als teambaas.

Wolff liet zich afgelopen donderdag voor het eerst uit over de kwestie, toen hij en McLaren CEO Zak Brown tijdens de persconferentie voor teambazen gevraagd werden naar de zaak. De mede-eigenaar van het Mercedes Formule 1-team deelde toen mee dat er meer transparantie moet komen en zei ook dat de autosportbond ernaar moet kijken. FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet daarna weten dat het niet goed zou zijn om ‘overhaast te handelen’ en zelf actie te ondernemen. “Maar elke klacht die we zelf binnenkrijgen, zullen we wel onderzoeken”, voegde hij toe, waarmee hij de suggestie wekte dat er eerst een formele klacht moet worden ingediend, wat normaal gesproken door een ander team moet worden gedaan.

Wolff is echter van mening dat de andere Formule 1-teams geen rol zouden moeten hebben in deze kwestie. Sinds de persconferentie waarin hij over de zaak sprak, wordt gefluisterd dat hij de Horner-saga zou willen aangrijpen om Red Bull te destabiliseren. “Ik doe er waarschijnlijk geen goed aan als ik opnieuw vraagtekens zet bij hoe er met deze zaak wordt omgesprongen, aangezien men het dan kan zien als onderdeel van een machtsstrijd in de Formule 1”, liet hij na de race in Bahrein aan onder andere Motorsport.com weten. “Dat is ook de reden waarom ik vind dat het verder niet aan de teams moet zijn.”

“Dit is een veel groter topic”, vervolgt hij. “Ik wil daar niets aan afdoen door het te laten gaan over iemand van Mercedes of McLaren die iets over Red Bull zegt. Laten we zien waar dit in de komende dagen naartoe gaat. Ik hoop dat de bond en de commerciële rechtenhouder het moreel kompas goed zetten.”

Bronnen binnen de FIA hebben aangegeven dat de automobielfederatie de zaak rond de Red Bull-teambaas als een interne aangelegenheid beschouwt en zich daarom niet geroepen voelt om een eigen onderzoek in te stellen. Volgens Wolff is het juist wel belangrijk dat de bond actie onderneemt. “Ik denk dat de wijze waarop de Formule 1 omgaat met deze situatie, erg belangrijk is. Het zijn hierbij niet de deelnemers die iets moeten doen. Wij moeten naar onszelf kijken als het gaat om hoe we zo goed mogelijk met onderwerpen als gelijkheid en diversiteit om kunnen gaan. En dat doen we ook en ik ben trots dat wij [als Mercedes] daarin voorop lopen. Maar om een oordeel te vellen over wat iemand anders - of een ander team - doet, dat is iets wat de FIA behoort te doen. Dat is aan hen. En dat is misschien iets waar we naar moeten kijken.”