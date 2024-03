Jos Verstappen over Horner-soap: “Zo kan het niet langer”

Red Bull GmbH, het moederbedrijf van Red Bull Racing, liet in de voorbije weken onderzoek doen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Christian Horner jegens een vrouwelijke collega. Afgelopen woensdag, aan de vooravond van de seizoensopener in Bahrein, werd bekend dat de aanklacht van de medewerkster in kwestie is afgewezen en dat Horner mag aanblijven als teambaas van de renstal waarmee Max Verstappen de afgelopen drie jaar wereldkampioen werd.

Daarmee was de storm echter nog niet voorbij. Donderdag, gedurende de tweede vrije training op het circuit van Sakhir, ontvingen tal van prominenten uit de F1-paddock anonieme e-mails met daarin vermeende bewijsstukken uit het dossier. Over de authenticiteit van de documenten en screenshots is geen duidelijkheid, toch blijft het onrustig rond Horner. Ook Jos Verstappen is bezorgd.

“Er is spanning hier zolang hij op zijn positie blijft”, deelt Verstappen sr. zijn zorgen in gesprek met de Britse krant The Daily Mail. “Het team loopt het risico uit elkaar te vallen. Zo kan het niet doorgaan. Het zal ontploffen. Hij speelt het slachtoffer, terwijl hij degene is die de problemen veroorzaakt.”

Er doen geruchten de ronde dat de vader van de regerend Formule 1-kampioen zélf een rol heeft gespeeld bij het lekken van bewijsmateriaal, om Horner naar de Red Bull-uitgang te drijven. De voormalig Formule 1-coureur ontkent dat. “Dat zou niet logisch zijn. Waarom zou ik dat doen, terwijl Max het hier uitstekend doet?”, besluit de voormalig F1-coureur.