Tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Bahrein werd het ineens onrustig in het mediacentrum. De reden: anonieme e-mailadressen hebben een link naar een map op Google Drive naar de Formule 1-pers gestuurd, waarin vermeende screenshots van WhatsApp-berichten en foto's te vinden zijn die door Christian Horner naar de vrouwelijke medewerkster zouden zijn verzonden die bij Red Bull in Oostenrijk melding had gemaakt van grensoverschrijdend gedrag. Het lijkt een volgende poging om Horner in diskrediet te brengen, daags nadat Red Bull het onderzoek naar Horner heeft afgerond. Woensdag maakte Red Bull in een kort statement vanuit bekend dat de klacht ongegrond is verklaard, waarmee de positie van Horner dus niet in het geding zou komen.

De mail is naar meer dan honderd journalisten over de hele wereld verstuurd, waaronder van deze site. Ook zijn FIA-president Mohammed ben Sulayem en Stefano Domenicali onder de geadresseerden te vinden. De naam van Jos Verstappen prijkt eveneens tussen de namen die de mail hebben ontvangen. Naast de journalisten, mensen van de FIA en FOM én Verstappen hebben ook alle teambazen de link naar de bestanden ontvangen. Over de betrouwbaarheid van de bestanden die in de Google Drive-folder staan, is niets te zeggen. Red Bull Racing heeft als team ook nog niet gereageerd op de betrouwbaarheid van de gelekte informatie.

Hoewel de betrouwbaarheid van de berichten dus nog niet bevestigd is, is duidelijk dat bepaalde mensen zich niet zonder slag of stoot neerleggen bij de uitkomst van het onderzoek. Dat de mail nauwelijks 24 uur nadat de teambaas vrijgesproken is door een onafhankelijke advocaat, is verzonden, doet vermoeden dat bepaalde mensen hem liever kwijt dan rijk zijn.

Storm gaat nog niet liggen

Eerder op donderdag waren Mercedes-teambaas Toto Wolff en McLaren CEO Zak Brown kritisch op het statement dat Red Bull woensdag had uitgegeven. Zij zouden graag zien dat er "meer transparantie" wordt gegeven. Beide topmannen zien ook een rol voor de FIA weggelegd om een eigen onderzoek te houden. De autosportfederatie is daar nog niet op ingegaan.

Horner heeft zelf inmiddels wel gereageerd op het lek: "Ik geef geen commentaar op anonieme speculaties en ik herhaal dat ik de beschuldigingen altijd heb ontkend. Ik respecteer de integriteit van het onafhankelijke onderzoek en heb bij elke stap volledig meegewerkt. Het was een grondig en eerlijk onderzoek dat is uitgevoerd door een onafhankelijke gespecialiseerde advocaat. Het is afgerond en de ingediende klacht is verworpen. Ik blijf me volledig richten op de start van het seizoen."