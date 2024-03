Wolff wil meer transparantie van Red Bull over onderzoek Horner

Afgelopen winter kwam via De Telegraaf naar buiten dat het hoofdkantoor van Red Bull een onderzoek had ingesteld naar teambaas Christian Horner, nadat een vrouwelijke medewerkster melding had gemaakt van grensoverschrijdend gedrag. Dit onderzoek, dat werd uitgevoerd door een onafhankelijke advocaat, werd deze week afgerond met als uitkomst dat de klacht ongegrond is verklaard. Horner hoorde pas nadat hij woensdag was aangekomen in Bahrein dat hij door kan gaan als teambaas van Red Bull Racing.

“Ik heb het statement net gelezen”, laat Mercedes-teamchef Toto Wolff donderdag weten tijdens de officiële persconferentie van de FIA. “De verklaring was vrij basic.” De Oostenrijker benadrukt dat het voor hem als buitenstaander lastig is om iets over de kwestie te zeggen. “Er is een vrouw in die organisatie geweest die naar HR is gestapt om een probleem te melden. Dat is onderzocht en gisteren kregen we te horen dat ze ernaar gekeken hebben en dat het allemaal in orde is. Ik ben echter van mening dat we als wereldwijde sport meer transparantie moeten bieden als het over dit soort belangrijke onderwerpen gaat.”

“Ik ben benieuwd wat het standpunt van de sport is”, vervolgt de Oostenrijker. “Wij kunnen als deelnemer, als team, onze eigen persoonlijke mening hebben, maar ik zou graag een algemene actie of reactie van de sport zien.” Wat Wolff betreft stelt ook de FIA een onderzoek in. “We kunnen het ons als sport niet veroorloven om dingen in het vage te laten als het om zoiets belangrijks gaat. Het komt uiteindelijk toch wel naar buiten. We leven in een buitengewoon transparante wereld. Op een zeker komt het uit. De organiserende instantie heeft de plicht om hiernaar te kijken en als ook zij zeggen dat het oké is, dan pas kunnen we verder. Je moet niet kortzichtig zijn en het proberen weg te stoppen. Niet dat dat hier gebeurd is, want nogmaals, we kijken er als buitenstaanders naar. Maar als ik naar het statement en het tijdpad kijk, komt het niet helemaal overeen met zoals het in de echte wereld gaat, al wordt in onze kleine Formule 1-bubbel misschien gedacht van wel.”



McLaren-teambaas Zak Brown ziet eveneens een rol voor de FIA weggelegd. “Er lijken nog steeds veel geruchten en vraagtekens te zijn”, zegt de Amerikaan tegen de pers in Bahrein. “Iedereen in de Formule 1 is een ambassadeur van de sport, zowel op als naast de baan. Dat is bij andere sporten niet anders. Ik vind dat de regelgevende instantie een verantwoordelijkheid heeft naar onze sport en naar onze fans. En ze hebben volgens mij ook de autoriteit om ervoor te zorgen dat alles volledig transparant is, in ieder geval naar hen toe. Dan kunnen zij er ook grondig naar kijken en zien of zij tot dezelfde conclusie komen als Red Bull. Zolang dat niet gebeurd is, blijft er speculatie, omdat er nog veel vragen onbeantwoord zijn over het hele proces. Daar ligt dus een taak voor degenen die de sport runnen. En dan kunnen we daarna echt een streep onder de zaak zetten. Maar tot die tijd blijven sommige mensen speculeren en dat lijkt me niet gezond voor de sport.”