Officieel: Red Bull rondt onderzoek af, Christian Horner blijft teambaas

Red Bull Racing heeft in het vorige F1-seizoen met ijzeren hand geregeerd, maar dat heeft interne reuring niet voorkomen. Begin februari werd publiekelijk bekend dat Red Bull een onderzoek had gestart naar vermeend grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner. Het ging om meldingen van een vrouwelijke medewerker die dicht bij hem stond. De naam van de vrouw en de beschuldigingen zijn bij deze redactie bekend, maar daar wordt vertrouwelijk mee omgesprongen. Red Bull GmbH, dus niet het raceteam maar Red Bull Oostenrijk, liet in een eerste reactie weten de zaak ‘zeer serieus’ te nemen en een onafhankelijk onderzoek te hebben ingesteld.

Horner liet in zijn reactie op de berichtgeving weten zich niet te kunnen herkennen in de geuite beschuldigingen en wenste - ook na gesprekken met zijn vertrouweling Bernie Ecclestone - niet uit vrije wil op te stappen. Het heeft geleid tot een vervolg van het onderzoek en een gesprek van ruim acht uur op vrijdag 9 februari tussen 'externe advocaten' en Horner, die inmiddels ook advocaten in de hand had genomen om zijn positie te verdedigen. Tot een conclusie kwam het niet meteen, ook doordat de advocaat in kwestie eerst op vakantie ging en vooral daardoor de zaak intern een stuk complexer bleek te liggen dan dat zelfs nu publiekelijk bekend is.

'Onderzoek is eerlijk, grondig en onpartijdig verlopen'

Horner was daardoor gewoon present bij de presentatie van de nieuwe RB20 in Milton Keyens en ook bij de Formule 1-wintertest in Bahrein, al voerde onder meer toekomstig motorpartner Ford de druk nog wel op met enkele gelekte brieven. Begin deze week is het onderzoeksrapport bij Red Bull GmbH beland, waarna Horner woensdag met zijn eigen vliegtuig koers richting Bahrein heeft gezet. Aan het eind van de mediadag heeft Red Bull officieel laten weten dat Horner teambaas van de formatie met Max Verstappen en Sergio Perez blijft.

"Het onafhankelijke onderzoek naar de aantijgingen tegen meneer Horner is nu afgerond en Red Bull kan bevestigen dat de klacht is afgewezen", zo luidt het statement. "De klachtindiener heeft nog wel het recht om in beroep te gaan. Red Bull is ervan overtuigd dat het onderzoek eerlijk, grondig en onpartijdig is uitgevoerd. Het onderzoeksrapport is vertrouwelijk en bevat privé-informatie van de partijen en derden die aan het onderzoek hebben meegewerkt. Uit respect voor alle betrokkenen zullen we verder geen commentaar geven. Red Bull blijft ernaar streven om aan de hoogste normen en waarden op de werkvloer te voldoen."