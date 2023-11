"Dit was een zeer goed uitgevoerde race van Max", trapt Horner af bij Sky Sports. "Hij hield de banden onder controle, startte prima en maakte die cruciale inhaalactie in de eerste knik. Wat volgde was een stint van 24 rondjes op de zachte band. Ik denk dat Checo een enorme boost in zijn zelfvertrouwen heeft gekregen. Hij reed enorm sterk en pakte beide Mercedessen terug. Hij had een goede race en een sterk tempo. Verdiende punten voor hem."

Het sterke tempo van Max Verstappen zorgde voor een voorsprong van 25 seconden op de eerste Mercedes-coureur George Russell en een schrikbarende 34 seconden op de tweede Mercedes-rijder Lewis Hamilton. Ook Ferrari had niet de snelheid om het Red Bull moeilijk te maken. "Dit is goede informatie voor morgen", vervolgt de Britse chef. "Het is echter goed en slecht, want het geeft anderen ook kennis over je sterke en zwakke punten. Checo kan hier veel uit halen. Hij start natuurlijk wat verder naar achteren door die gele vlag, maar we weten dat zijn snelheid goed is."

Verstappen besloot de race op gebruikte softs aan te vangen. Het maakte Horner toch wel zenuwachtig. Red Bull reed namelijk niet eerder dit weekend een lange run op de zachtste compound en nu moesten er ineens 24 ronden op worden gereden. Toch hield de soft zich bijzonder goed op de RB19. Zondag gaan we dat rubber waarschijnlijk niet zien. In de race van 71 ronden gaan de coureurs met name voor mediums en hards. Denkt Horner dat het slijten van die banden net zo gaat als bij de rood gemarkeerde band? "Dit ligt puur aan de strategieën waar de teams voor gaan. Ik maakte me lichtelijk zorgen over de zachte band bij het ingaan van de race. De temperatuur was hoog en de race begon een uur eerder dan vorig jaar. Daarnaast duurde de race 24 rondjes, terwijl niemand echt een lange run had uitgevoerd op die compound. Uiteindelijk zat het helemaal goed, met name in ons geval."

Sergio Perez, die als derde aan de F1-sprint begon, ging ook bijzonder sterk in de rondte. Hoewel hij wel wat plekken verloor in de beginfase, veroverde hij deze al snel weer terug. Dit resultaat was welkom na het debacle in Mexico, waar hij zich in de eerste bocht uitschakelde door een botsing met Ferrari-coureur Charles Leclerc. Is Horner met de 33-jarige Mexicaan gaan zitten? "Hij was snel in Mexico. Het is alleen jammer dat het zo liep. Met dat soort acties word je een hero or zero en in dit geval werd hij een zero. We zeiden: 'Checo, sla deze bladzijde om. Het is gebeurd. Je kan het niet meer veranderen. Neem de positieve zaken mee en pas die hier [in Brazilië] toe.' Dat is gelukt. Een van zijn krachten is dat hij zich snel herpakt na tegenslag. Hij heeft veerkracht en dat zagen we vandaag."

AlphaTauri krijgt een pluim

Een compliment gaat ook naar AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull Racing. Yuki Tsunoda vocht met Hamilton en finishte de race knap als zesde, terwijl teamgenoot Daniel Ricciardo met de Ferrari van Carlos Sainz in de weer was en negende werd. Hoewel de Australiër geen punten pakte, keek Horner met een glimlach naar hun race. "Het was geweldig om te zien. Ze hadden eerder dit jaar lastige momenten. In Singapore kwamen ze met upgrades. Die brachten de auto tot leven. Je moet weten dat bepaalde zaken overeenkomen met wat wij hebben, zoals de ophanging en versnellingsbak. Ik denk dat Ricciardo wat dat betreft ook goede input heeft geleverd. Je ziet dat ze daarvan profiteren. Yuki reed een sterke wedstrijd. Het was goed om te zien dat hij waardevolle punten scoorde."

Video: Tsunoda vecht met Hamilton in Brazilië