Leclerc voor tweede keer in 2021 positief getest op COVID-19

Afgelopen weekend sloot Charles Leclerc zijn vierde seizoen in de Formule 1 af met een tiende plek in de GP van Abu Dhabi. Hij zakte in het kampioenschap daardoor terug van de vijfde naar de zevende plaats. Vervolgens werkte de Ferrari-coureur op dinsdag nog een bandentest af op de nieuwe banden van Pirelli voor 2022, waarna voor hem ook de winterbreak voor de deur stond. Die vakantie begint Leclerc dus in zelfisolatie.

Na terugkomst uit de Verenigde Arabische Emiraten testte Leclerc positief op het coronavirus, zo meldde Ferrari donderdagmiddag op de sociale media. Op dit moment gaat het goed met de Monegask, die milde symptomen van COVID-19 vertoont. Hij is vanwege zijn besmetting na thuiskomst direct in zelfisolatie gegaan. Voor Leclerc is het de tweede keer dat hij een besmetting met het coronavirus heeft opgelopen. De vorige keer was afgelopen winter, toen hij in januari twee weken uit de roulatie was na een positieve test.

De Formule 1 leek het seizoen 2021 lang ongeschonden door te komen qua positief geteste coureurs, nadat in 2020 nog drie coureurs - Sergio Perez, Lance Stroll en Lewis Hamilton - een of meerdere races misten door een besmetting. In september testte Kimi Raikkonen voor de GP van Nederland echter positief. Tijdens het laatste raceweekend in Abu Dhabi leverde ook Nikita Mazepin een positieve coronatest af, waardoor hij niet deel mocht nemen aan de race.