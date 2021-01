Leclerc is vijfde F1-rijder die positief test op COVID-19

Vorig jaar was Racing Point-rijder Sergio Perez de eerste F1-rijder die positief testte op het coronavirus, gevolgd door teamgenoot Lance Stroll en wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes. Perez mistte daardoor twee Grands Prix, Stroll en Hamilton stond allebei een race aan de kant.

Vorige week maakte McLaren-rijder Lando Norris bekend dat ook hij positief getest was en nu is Leclerc de vijfde huidige F1-coureur die COVID-19 heeft opgelopen. De in Monaco wonende Leclerc kreeg te horen dat iemand waarmee hij in contact was geweest positief was bevonden en legde niet veel later zelf ook een positieve test af.

"Ik wil jullie laten weten dat ik positief heb getest op COVID-19", liet Leclerc donderdag weten op Instagram. "Ik word regelmatig gecontroleerd volgens het protocol van mijn team. Helaas heb ik vernomen dat ik in contact ben geweest met een positief geval en heb ik mezelf onmiddellijk geïsoleerd, en heb ik iedereen verwittigd waarmee ik contact heb gehad. Een daaropvolgende test die ik heb afgenomen is positief. Ik voel me oké en heb milde symptomen. Ik zal in isolatie blijven thuis in Monaco volgens de regels van de lokale autoriteiten."