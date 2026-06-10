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Audi zet Alpine-reserve Aron in tijdens trainingen in Spanje en Oostenrijk

Audi doet voor twee verplichte rookie-optredens tijdens vrije trainingen een beroep op Alpine-reservecoureur Paul Aron. De Est komt in actie tijdens de Grands Prix van Spanje en Oostenrijk.

Owen Bellwood
Gepubliceerd:
Paul Aron, Alpine

Foto: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

Volgens de Formule 1-reglementen moeten de teams per auto twee vrije trainingen per seizoen afstaan aan een rookie. Audi werkt het eerste van die verplichte momenten af tijdens de Grand Prix van Barcelona-Catalunya. Daar neemt Paul Aron tijdens de eerste vrije training de plaats in van Nico Hülkenberg.

Twee weken later krijgt de 22-jarige Est opnieuw een kans. Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring stapt hij in de auto van Gabriel Bortoleto voor de eerste vrije training.

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Aron is geen onbekende voor het team uit Hinwil. Toen Audi in 2025 nog onder de naam Sauber actief was, werkte hij al als testcoureur voor de renstal en kwam hij eveneens in actie tijdens officiële sessies. Na zijn twee optredens voor Audi keert Aron echter weer terug naar Alpine, waar hij zijn werkzaamheden als reserverijder voortzet.

In een verklaring liet Audi weten dat de sessies Aron "waardevolle rijtijd" zullen opleveren. Het team ziet de kans als een manier voor de voormalig Formule 2-coureur om meer ervaring op te doen met Formule 1-materieel en tegelijkertijd bij te dragen aan het test- en ontwikkelingsprogramma op het circuit.

Paul Aron in actie voor Sauber, de voorloper van Audi.

Paul Aron in actie voor Sauber, de voorloper van Audi.

Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Aron eindigde in 2024 als derde in het Formule 2-kampioenschap en behaalde daarin meerdere overwinningen. Sindsdien maakt hij deel uit van de reservepool van Alpine.

Hij is niet de enige rookie die tijdens het raceweekend in Barcelona in actie komt. Ook Williams zet Luke Browning in tijdens de eerste vrije training, terwijl Leonardo Fornaroli zijn officiële Formule 1-debuut maakt bij McLaren.

Alle Formule 1-teams moeten dit seizoen per auto twee rookie-sessies afwerken, met uitzondering van Racing Bulls. Het Italiaanse team hoeft Liam Lawson slechts twee keer te vervangen, omdat Arvid Lindblad als rookie al meetelt voor de tweede auto dankzij zijn Grand Prix-deelnames in Australië en China eerder dit seizoen.

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