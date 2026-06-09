Williams geeft reserve twee kansen tijdens komende F1-races

Williams-reservecoureur Luke Browning krijgt deze maand twee kansen om in actie te komen tijdens een Formule 1-weekend. De Brit rijdt de eerste vrije training voor Williams tijdens de Grand Prix van Spanje in Barcelona en de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring.

Browning combineert zijn rol als reservecoureur bij Williams dit jaar met een rookie-seizoen in de Super Formula. In Barcelona neemt hij tijdens de eerste vrije training de plaats in van Alexander Albon, terwijl hij later deze maand in Oostenrijk achter het stuur kruipt van de auto van Carlos Sainz.

Het wordt zijn eerste ervaring met de nieuwe generatie Formule 1-auto's die in 2026 werd geïntroduceerd. Eerder werkte Browning al vier vrije trainingen af voor Williams in de seizoenen 2024 en 2025.

"Ik kan niet wachten om voor het eerst achter het stuur van de FW48 plaats te nemen", zegt Browning. "Dat ik daar tijdens twee Europese raceweekenden de kans voor krijg, maakt het extra bijzonder."

"Ik heb hard gewerkt om me zo goed mogelijk voor te bereiden, zodat ik het maximale uit deze sessies kan halen en het team kan helpen bij de voorbereiding op de rest van het raceweekend. Ik ben iedereen bij Williams ontzettend dankbaar voor het vertrouwen en de steun. Ik kijk ernaar uit om de baan op te gaan."

Belangrijke stap in ontwikkeling

Sportief directeur Sven Smeets ziet de twee vrije trainingen als een belangrijke stap in de ontwikkeling van de jonge Brit. Browning speelt naast zijn werkzaamheden op het circuit ook een belangrijke rol in de simulator.

Luke Browning, Williams Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Luke bewijst keer op keer dat hij een waardevol onderdeel van het team is, zowel met zijn werk in de simulator als met zijn prestaties op de baan", aldus de Belg. "Hem tijdens twee raceweekenden de kans geven om met de FW48 te rijden, is een logische volgende stap in zijn ontwikkeling."

"We beschikken over een zeer getalenteerde groep jonge coureurs binnen de Williams Driver Academy en we zijn blij dat we mogelijkheden zoals deze kunnen blijven bieden om hun groei en ontwikkeling te ondersteunen."

Rookie-reglement

Volgens de reglementen moet ieder Formule 1-team dit seizoen vier vrije trainingen afstaan aan rookies. Door de ongebruikelijke kalender en de introductie van de nieuwe technische reglementen zijn er tot nu toe echter opvallend weinig rookie-optredens geweest.

Technisch gezien heeft Racing Bulls al aan twee van de vier verplichte sessies voldaan. Dat komt doordat Arvid Lindblad bij de openingsraces in Australië en China als enige rookie op de grid stond en daardoor automatisch meetelde voor die verplichting.

Aston Martin zette Jak Crawford tijdens de Grand Prix van Japan in de auto van Fernando Alonso voor de eerste vrije training, maar verder zijn er nog nauwelijks rookie-optredens geregistreerd.

Jak Crawford, Aston Martin Foto door: Andrew Caballero-Reynolds / AFP via Getty Images

Het grote aantal sprintweekenden speelde daarbij een belangrijke rol. Teams kozen er in China, Miami en Canada voor om geen rookies in te zetten tijdens de enige trainingssessie van het weekend. Ook Monaco wordt doorgaans niet gezien als een geschikt circuit voor jonge coureurs vanwege de unieke uitdagingen van het stratencircuit en het belang van maximale rijtijd voor de vaste coureurs.

Normaal gesproken zouden Bahrein en Saoedi-Arabië goede kandidaten zijn geweest voor rookie-sessies, aangezien die weekenden geen sprintraces kenden. Door het uitstel van beide Grands Prix viel die mogelijkheid echter weg.