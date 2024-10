Briatore: Coureurs geen prioriteit met huidige prestaties Alpine

Waar Pierre Gasly zijn contract bij Alpine verlengd zag worden, gold dat niet voor teamgenoot Esteban Ocon. Hij moest zijn heil ergens anders vinden en heeft die gevonden bij Haas F1. Dat stelde Alpine wel voor een lastige kwestie over diens opvolger, waarbij ook Carlos Sainz op de radar stond. Uiteindelijk verkoos de Spaanse Ferrari-coureur Williams als nieuwe werkgever vanaf 2025. "Geen teleurstelling", wordt Alpine-adviseur Flavio Briatore daarover geciteerd door Motorsport-Magazin.com. "Carlos was een mogelijkheid, maar het kwam te vroeg."

Alpine probeerde Sainz te overtuigen van het F1-project, al gebeurde dat ook terwijl er op de achtergrond geruchten gingen dat het afscheid zou nemen van Renault-motoren ten faveure van Mercedes-krachtbronnen vanaf 2026. Intussen is al bevestigd dat Renault de stekker uit het motorenproject trekt. Briatore vindt het ook belangrijker dat Alpine zich richt op het bouwen van een competitieve auto voordat het denkt aan het aantrekken van snelle coureurs. "Als de auto niet presteert, dan maakt het niet uit welke coureur je achter het stuur zet", meent de Italiaan. Hij ziet daarin Max Verstappen ook als voorbeeld. "Een jaar geleden won hij elke race. Nu zijn andere auto's competitief en winnen andere jonge coureurs de races."

"Ik wil niet zoveel miljoen euro uitgeven [aan een coureur] omdat het voor ons op dit moment geen verschil maakt", benadrukt Briatore, die wel tevreden is met de verrichtingen van Gasly. "En nu hebben we een jonge coureur erbij [in de vorm van Jack Doohan]." Ondanks alles wil Briatore niet uitsluiten dat Sainz in de toekomst voor Alpine zal rijden. Sainz heeft wel een meerjarig contract getekend bij Williams, maar als hij van gedachten verandert dan staat Alpine voor hem klaar. "Als Carlos [voor ons wil rijden] in 2026, dan zullen we er zijn." Voor nu wil Briatore dat Alpine zich op heel andere zaken richt. "Allereerst moeten we schoon schip maken. We moeten het systeem veranderen en iedereen bij Alpine zien te motiveren", besluit de adviseur.