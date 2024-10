Alpine-teambaas blijft realistisch: "Moeten geduldig zijn"

Sinds de zomerstop heeft Oliver Oakes het stokje als Alpine F1-teambaas overgenomen van Bruno Famin. De 36-jarige Brit staat voor de lastige opgave om het Franse team naar voren te helpen na een flinke dip in 2024. Oakes weet dat er niet van de ene op de andere dag een oplossing kan komen voor de problemen. De kennis die hij heeft opgedaan bij Hitech in de juniorcategorieën hebben hem niet helemaal kunnen voorbereiden op hoeveel tijd er voor nodig is in de Formule 1.

"Het is een grote klus, dat wist ik voordat ik hier aan de slag ging", geeft Oakes toe. "Er zitten goede en slechte kanten aan. Het slechte deel is dat je veel te doen hebt en je er vrijwel direct in zit na de shutdown [van de fabrieken] maar het goede is dat er ook dingen zijn die je snel kunt verbeteren. Er is ook veel steun van Luca [de Meo, Renault-CEO] en Flavio [Briatore, Alpine-adviseur] en dat is ook iets waar ik behoorlijk enthousiast over ben. Ik besef dat het veel tijd in beslag neemt. Niets gaat zo snel als dat je hoopt. Je moet geduldig zijn en het vertrouwen opbouwen, want dit team heeft een aantal jaren veel meegemaakt. We moeten ervoor zorgen dat we altijd de juiste stappen vooruit zetten."

Alpine kent ook nu nog roerige tijden, wat volgt na vele wisselingen van de wacht in het bestuur in de afgelopen jaren. Renault heeft immers bekendgemaakt dat het na 2025 stopt met het F1-motorenproject en dat Alpine dus vanaf 2026 op zoek moet naar een klantenmotor. Oakes stapt dus op een ongemakkelijk moment in als teambaas, maar heeft wel het gevoel dat de fabriek in Enstone over genoeg kwaliteiten beschikt om vooruitgang te boeken. "Ik hoop dat de mensen bij Enstone nu slim genoeg zijn om te weten waar we zijn begonnen, wat we hebben gedaan en dat ze we tussen nu en het einde van het jaar prestaties moeten leveren", zegt Oakes. "Maar de echte graadmeter zal zijn hoe we volgend jaar van start gaan. Ik denk dat er op dit moment tussen nu en het einde van het seizoen niks drastisch zal veranderen. Het echte avontuur is om te zien hoe we door de volgende fases komen."

Niks te klagen over de coureurs

Te midden van de chaos en tegenvallende prestaties is Oakes blij om te zien dat zijn coureurs nog positief blijven. Volgens hem valt er goed samen te werken met Esteban Ocon en Pierre Gasly en zijn ze allebei 'ontzettend professioneel'. "Ik maak me nooit zorgen of ze wel gemotiveerd zijn. Ik denk dat ze natuurlijk gefrustreerd raken, net als ik. Je wil op zondag niet rondrijden zonder dat er iets is om voor te vechten", heeft hij dus begrip voor de coureurs, als zij toch hun ongenoegen laten blijken.

Voor de kortere termijn heeft Oakes een duidelijk doel voor ogen: een stap naar voren zetten in 2025. Dat seizoen vormt namelijk een springplank voor het seizoen 2026, wanneer een nieuw regelpakket van kracht gaat en de teams grote verschillen kunnen maken. Toch wil de teambaas niet te hard van stapel lopen, wetende dat er in autosport nooit garanties zijn. "Je moet altijd vertrouwen hebben. Maar het is wat ingewikkeld in de Formule 1, nietwaar? Ik heb er zeker vertrouwen in. We moeten hard werken en we zijn niet vergeten hoe we een goede raceauto moeten bouwen. Maar ik denk dat met waar we nu staan, we weten dat we ons uiteindelijk moeten verbeteren."