Voormalig F1-teambaas van Alpine haalt hard uit naar Renault

Te midden van alle Formule 1-actie tijdens de Grand Prix van België in 2023 kwam het bericht dat Alpine per direct afscheid ging nemen van teambaas Otmar Szafnauer. De Amerikaan met Roemeense roots werd door de renstal buiten de deur gezet vanwege tegenvallende resultaten en hij werd verantwoordelijk gehouden voor het kwijtraken van Oscar Piastri aan McLaren. In de High Performance-podcast vertelt Szafnauer in geuren en kleuren wat er allemaal misging bij Alpine.

"Er zijn een paar dingen die verkeerd liepen bij Alpine. Een daarvan was dat ik niet de controle over het hele team had", begint Szafnauer. "De hr-afdeling rapporteerde niet aan mij, maar direct aan [het Renault-management in] Frankrijk. De financiële afdeling rapporteerde niet aan mij. De communicatie-afdeling rapporteerde niet aan mij en de marketing- en de commerciële afdeling rapporteerden niet aan mij. Dat op zich zorgde al voor veel problemen."

Dat Renault hem niet de leiding over het hele team gaf, zit Szafnauer dwars. Bij de contractbesprekingen voordat hij aan de slag ging bij Alpine – als opvolger van Marcin Budkowski – was namelijk vastgelegd dat hij wel in alles meegenomen zou worden. "Ik kwam daar en toen bleek dat niet het geval te zijn. Ik dacht in eerste instantie dat ik het wel zou managen, maar kreeg al snel door dat het problematisch ging worden", vervolgt Szafnauer.

Casus Piastri

Zoals gezegd nam Alpine het Szafnauer erg kwalijk dat hij Piastri niet binnen boord wist te houden. Alpine maakte na de onthulling dat Fernando Alonso naar Aston Martin zou gaan, bekend dat de Australiër in 2023 voor het team zou rijden, maar dat gebeurde niet. "Het [contract] werd nooit getekend. Ik begon daar in maart en had echt geen idee [dat er niet getekend was]. Ze hadden alle benodigde documenten bij het CRB [FIA Contract Recognition Board, red.] ingeleverd, maar ze hebben nooit een contract met hem getekend. Alpine had in november twee weken de kans om dat voor elkaar te krijgen, maar dat gebeurde niet", stelt de 60-jarige. "Toen we voor het CRB kwamen, zagen we dat Alpine niet alles correct had ingevuld." Uiteindelijk stapte Piastri vorig jaar in bij McLaren.

Al bij de bekendmaking van de – geplande – komst van Piastri kreeg Szafnauer het idee dat er iets niet helemaal in de haak was. "Ze brachten een persbericht naar buiten en ik zag mijn hoofd daarop. Ik had er helemaal niets mee te maken, ik was daar niet eens bij!", herinnert hij zich nog. "Het communicatieteam had dat niet met mij besproken. Degene die mijn foto in het persbericht deed, kende ik nog uit mijn Force India-tijd. Ik zei tegen haar dat ze wel beter wist dan dit. Zij gaf aan ze dit moest doen. Het liet zien dat er mensen bij Alpine werkten die onbetrouwbaar waren en mij weg wilden werken. Ze gingen niet met me samenwerken. Als je je niet druk maakt over de prestaties van het team, maar je je alleen druk maakt over eigen macht, dan ga je dit soort dingen doen."