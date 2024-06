De weergoden hadden een grote impact op de Formule 1 Grand Prix van Canada. In de wisselende omstandigheden was Max Verstappen uiteindelijk de snelste, zij het met de nodige mazzel met de timing van de safety car. In het Viaplay-programma In de Slipstream vertelt Allard Kalff dat de wisselende omstandigheden Verstappen in de kaart spelen. "Het is niet eens de regen. Juist op de momenten dat het half-half is", vertelt de analist. "Beetje droog, stukken droog en stukken nat, ineens een beetje regen. Dan komt [het talent van] Max altijd bovendrijven."

Collega-analist Kees van de Grint is aangeschoven en begrijpt de analyse van Kalff niet helemaal. "Maar waarom dan? Dat begrijp ik niet helemaal. Als er geen safety car komt, dan rijdt [Lando] Norris hem zoek", vraagt de voormalig bandeningenieur zich hardop af. "Dus waarom is het dan Verstappen-weer?" Kalff antwoordt: "Verstappen is goed in die wisselende omstandigheden, maar die auto is niet altijd goed. Verstappen is in die wisselende omstandigheden altijd goed."

Het moment dat Verstappen de zege binnenhengelde was volgens Kalff de tweede herstart na de safety car na de crash van Carlos Sainz en Alexander Albon. "Die vond ik briljant", begint hij. "Autoracen is iemand anders laten doen wat jij wilt. Dus dat betekent, Max rijdt door die laatste chicane en die gaat gas geven op het moment dat eigenlijk Lando Norris aan zijn stuur gaat draaien om linksaf te gaan. Nou, dan heb je al een seconde."

Dat Verstappen dat op dat moment door had, is volgens Kalff lovenswaardig. "Dat moet je zo goed timen. Dat vond ik zo knap. Als je het te laat doet, dan kan Norris mee. En als je het te vroeg doet, dan heb je zelf ook nog een probleem. Dit timede hij zo goed, daar kan ik van genieten", besluit hij.