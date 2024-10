Albon reageert op ontslag van 'super persoon' Ricciardo

Het was niet geheel verrassend, maar na de Formule 1 Grand Prix van Singapore lijkt de Formule 1-carrière van Daniel Ricciardo over. De Australiër moet bij zijn huidige werkgever RB F1 Team plaatsmaken voor Liam Lawson en moet zodoende de resterende zes races toekijken. De kans op een terugkeer is eveneens klein, want geen enkel overgebleven voor zitje voor 2025 lijkt reëel. Tijdens een sponsorevenement in Brazilië reageert Alexander Albon op het afscheid van Ricciardo.

"Dit is natuurlijk best zwaar. Ik ben een grote fan van Daniel. Ik vind hem een geweldig persoon en het is ook een geweldige ambassadeur voor de sport", begint de Thai. "Over de beslissing zelf kan ik niet al te veel zeggen. Het enige wat ik me kan voorstellen, is dat Red Bull door de prestaties van Franco [Colapinto] en Ollie [Bearman] de motivatie kreeg om voor de jeugd te kiezen."

Het ziet er dus naar uit dat Ricciardo blijft steken op 257 Grand Prix-starts. Andere raceklassen lonken en Albon heeft wel een idee waar de goedlachse coureur het best zou passen. "Ik leef echt met Daniel mee. Ik denk echt dat hij boven alles een supergoede coureur is. Ik weet zeker dat hij zich ergens anders thuis kan voelen. Ik weet niet precies waar dat gaat zijn, maar ik denk dat hij goed in NASCAR past", stelt de 28-jarige Albon. "Hij geniet namelijk van het leven en heeft goede contacten in de Verenigde Staten."

Ricciardo heeft aan interesse geen gebrek. Red Bull hoopt de rijder uit Perth in een andere rol te behouden, maar ook in zijn thuisland zijn er mogelijkheden om aan de slag te gaan. Supercars V8-baas Shane Dawson liet er namelijk geen misverstand over bestaan dat hij Ricciardo graag in zijn klasse zou zien.