Analyse: Zo kwam het vertrek van Ricciardo bij RB F1 tot stand

Voorafgaand aan het raceweekend in Singapore was er al genoeg speculatie over de toekomst van Daniel Ricciardo. Mogelijk zou het zijn laatste F1-race worden, maar Red Bull Racing en RB F1 wilden daar geen uitspraken over doen. Ricciardo kreeg in de Grand Prix wel de kans om in de allerlaatste ronde van de race voor de snelste raceronde te gaan en na afloop van de race kreeg hij een erehaag bij de motorhome van RB F1. Het afscheid leek aanstaande en dat was ook het geval, maar pas na het weekend maakte RB F1 bekend dat hij plaats moest maken voor Liam Lawson, die de rest van het seizoen op zich neemt. Het wekte bij veel F1-fans wel het gevoel dat Ricciardo niet het afscheid heeft gekregen dat hij verdiend had.

Het was immers al een publiek geheim dat Ricciardo in Singapore mogelijk zijn laatste race zou zijn en dat moment had grootser aangepakt kunnen worden. Ricciardo liet in zijn interviews na de race al blijken dat dit mogelijk zijn laatste F1-race was, maar moest op zijn tong bijten om niet te veel te zeggen. Zoals met veel dingen in de complexe wereld van de Formule 1, speelden meerdere factoren een rol. Samen leidden die er toe dat Ricciardo met nog zes F1-races te gaan zijn zitje moest afstaan aan Lawson.

De kwestie rondom Lawson

De voornaamste drijfveer achter deze beslissing en dat juist Singapore zo'n belangrijk weekend was voor Red Bull, was de optie in Lawsons contract gerelateerd aan zijn toekomst in de Formule 1. Meerdere bronnen hebben aangegeven dat er in september een deadline was voor Red Bull om Lawson een F1-zitje voor 2025 aan te bieden. Als dat niet was gebeurd, dan stond het Lawson vrij om met andere teams in gesprek te gaan. De Nieuw-Zeelander had een jaar eerder indruk gemaakt in de vijf Grands Prix die hij namens AlphaTauri – nu RB F1 – reed als invaller van de geblesseerde Ricciardo. Het was ook bekend dat Sauber/Audi dit jaar interesse had in de diensten van Lawson.

Red Bull zat echter ook met een andere kwestie: onzekerheid over de prestaties van Sergio Pérez. Bovendien wist het team ook dat er geen garanties zijn dat Max Verstappen zich voor de langere termijn aan het team zal binden, ondanks zijn contract tot en met het seizoen 2028. Mede daarom was Red Bull er niet happig op om Lawson te laten gaan, aangezien hij misschien wel eerder dan verwacht nodig zal zijn in het topteam. Red Bull en RB F1 wisten dus dat Lawson hun man voor de toekomst was en dat er door de deadline in september een beslissing genomen moest worden, niet veel later dan de Grand Prix van Singapore. De enige echte vraag bleef: bij welk team moest Lawson gestald worden en wie zou hij vervangen?

De conclusie was al snel dat, hoewel Pérez nog niet leverde wat Red Bull van hem verwacht had, het waarschijnlijk te veel van het goede zou zijn geweest om Lawson direct naast Max Verstappen te zetten. Dat zou hem onder grote druk zetten en er zou een risico zijn dat zijn carrière snel ten einde zou komen. Daarom ging de aandacht snel naar Ricciardo en diens toekomst bij RB F1. Ricciardo kwam in 2023 terug bij de Red Bull-familie en mocht na tien races al instappen als vervanger van Nyck de Vries, maar de resultaten voldeden niet aan de verwachtingen. Hij reed enkele sterke races, maar kon die vorm kon niet constant vasthouden.

Foto door: Lionel Ng / Motorsport Images

Meer tijd gegund

Het is ook belangrijk om te onthouden dat Ricciardo terugkeerde in de Formule 1, niet om te laten zien wat hij voor RB F1 kon betekenen, maar om te zien of hij goed genoeg zou zijn om bij Red Bull Pérez te vervangen mocht de Mexicaan niet goed presteren. En ondanks dat Pérez een wat tegenvallend seizoen kent, waren de wisselvallige prestaties van Ricciardo geen aanleiding voor Red Bull om hem te promoveren. Ricciardo was dus in feite geen kandidaat voor het Red Bull-zitje, waarna het voor hem alleen een kwestie was om RB F1 ervan te overtuigen dat hij nog een jaar in F1 verdiende.

Red Bull-adviseur Helmut Marko had er echter zijn eigen kijk op: als Ricciardo geen deel uitmaakt van het team in 2025, dan heeft het geen nut om met hem door te gaan tot het einde van het seizoen. Immers moest Red Bull uitsluitsel geven over de toekomst van Lawson en wilde meer zien van het jonge talent voor het geval dat Pérez' situatie niet zou verbeteren. Red Bull-teambaas Christian Horner onthulde dat als het aan Marko had gelegen, Ricciardo al in het voorjaar plaats had moeten maken. Horner nam het echter op voor Ricciardo, maar moest na enkele maanden alsnog toegeven dat het beter zou zijn om Lawson in de auto te zetten vanaf de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Die beslissing was enkele weken geleden al genomen en naar verluidt was Ricciardo al tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan op de hoogte van zijn ontslag, waardoor hij dit nog voor de GP van Singapore kon verwerken. Dat nieuws werd echter niet naar buiten gebracht, omdat Red Bull geen verhalen wilde verspreiden over de vervanging van Ricciardo en in plaats daarvan de Australiër zelf wilde laten beslissen hoe hij de zaken zou aanpakken. Er speelden ook andere factoren in het besluit om dit in het openbaar uit te spelen, zo legde Marko recentelijk uit. "[Het was] gerelateerd aan een verscheidenheid aan factoren en verplichtingen", stelde de Oostenrijker. "Je moet ook aandacht besteden voor de sponsors. Hij heeft zelf aangegeven dat hij er vrede mee heeft en dat hij de situatie verwerkt heeft."

Ricciardo's laatste kans

Wat echter niet zeker is, is of Ricciardo al voor Singapore wist dat hij er definitief uit lag, of dat hij er waarschijnlijk uit lag. Hij sprak op donderdag in Singapore met media, maar de achtvoudig GP-winnaar kon alleen maar cryptische antwoorden bieden – waardoor de zaak nog niet leek beklonken. Gevraagd of er een mogelijkheid was dat Singapore zijn laatste race zou worden, antwoordde Ricciardo: "Ik denk het niet. Maar ik wil hier ook niet staan als een soort advocaat. Ik zou 'nee' zeggen, maar we weten ook hoe deze sport werkt. Mensen hebben eerder al niet het einde van het seizoen gehaald, dus het is in die zin niks nieuws. Ik wil dus ook niet zeggen '100 procent, ik verwed mijn hele huis erop'. Ik ben hier al te lang [om me aan zoiets vast te leggen]."

Insiders hebben echter onthuld dat er in aanloop naar het raceweekend in Singapore een gesprek heeft plaatsgevonden met het Ricciardo-kamp om te suggereren dat, nu de richting van de promotie van Lawson door RB duidelijk is, er een vorm van officiële gezamenlijke aankondiging van Red Bull/Ricciardo zou kunnen komen dat dit zijn laatste Grand Prix zou zijn. Om onbekende redenen zat er echter geen schot in de zaak. Het zou kunnen zijn dat Ricciardo niet wilde dat er veel al te veel ophef zou worden gemaakt tijdens het weekend. Het kan zijn dat hij de afleiding niet wilde, of het kan zijn dat er contractuele zaken waren die nog geregeld moesten worden. Het kan ook zijn dat hij nog hoop koesterde dat een briljant resultaat in de straten van Singapore Red Bull zou dwingen om hem aan te houden. Want zelfs als er maar 0,01 procent kans was dat hij een resultaat zou neerzetten om zijn stoeltje te behouden, dan was dat nog iets om voor te vechten. Ricciardo heeft zijn hele carrière laten zien dat hij niet iemand is die opgeeft bij tegenslag, dus waarom zou hij nu de witte vlag zwaaien?

In Singapore leek het bovendien mogelijk voor Ricciardo om indruk te maken, aangezien de vrijdagse trainingen prima verliepen voor het team. Zelfs Marko suggereerde dat het nog niet helemaal voorbij leek voor Ricciardo. "Hij [Ricciardo] zei dat als hij op het podium eindigt, de situatie er heel anders uit zou zien. Ik ben het daar volledig mee eens", liet hij in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports optekenen. Deze theorie zou ook kunnen verklaren waarom de houding van Ricciardo zo veranderde na de kwalificatie op zaterdagavond, waarin hij al na Q1 uitgeschakeld was en zijn lot dus zo goed als bezegeld was. Ricciardo's lach bleef zoals altijd aanwezig, maar je kon ook zien wanneer hij die lach moest forceren.

Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Tijd om afscheid te nemen

Op zondagavond werd duidelijk dat dit het was voor Ricciardo, die door een mislukte bandenstrategie achteraan reed en alleen nog als 'afscheidscadeau' voor de snelste raceronde mocht gaan. Hij drukte op die manier alsnog een stempel op het Grand Prix-weekend. Hij kreeg de eretitel Driver of the Day en na de race nam Ricciardo nog één keer alles goed in zich op, zoals te zien was op de onboard camera van zijn VCARB 01.

Zelfs zonder een officiële aankondiging, was het nu ook voor iedereen buiten Red Bull duidelijk wat er zou gebeuren - het was alleen wachten op die bevestiging. Degenen die afscheid wilden nemen van Ricciardo wisten dat zondagavond het juiste moment was - zelfs Lando Norris werd 's avonds laat nog gespot in de RB-garage om afscheid te nemen van zijn voormalige teamgenoot.

Had Ricciardo een beter afscheid kunnen krijgen in zijn laatste F1-weekend? Absoluut. En gezien de ophemeling die hij kreeg toen het nieuws bekend werd, zou het zeker een vreugdevolle en emotionele gebeurtenis zijn geweest. Had Ricciardo dat leuk gevonden? Ja. Had Red Bull dat gewild? Zeker. Achteraf gezien bleek dat ook door een verscheidenheid aan factoren een lastige zaak. En wie weet: als beide partijen nog een keer de tijd hadden gehad, waren de dingen misschien anders gegaan. Maar zoals Ricciardo zelf al aangaf op sociale media toen het nieuws van zijn F1-exit bekend werd: F1 heeft zowel goede als slechte kanten. "Het zal altijd zijn hoogte- en dieptepunten hebben. Maar het is leuk geweest en eerlijk gezegd zou ik het niet willen veranderen. Tot het volgende avontuur."