De 5 mooiste F1-inhaalacties van 2023

1. Fernando Alonso op Lewis Hamilton in Bahrein

Het verhaal achter de inhaalactie is misschien nog wel mooier dan de actie zelf. De rivaliteit tussen Hamilton en Alonso gaat jaren terug en tijdens de seizoensopener in Bahrein kon Alonso met zijn Aston Martin het zijn rivaal ineens moeilijk maken. Uit het niets was de Spanjaard vooraan te vinden en sleepte mede dankzij deze briljante inhaalactie een derde plek binnen. Ook de plek waarop Alonso zijn neus voorbij die van Hamilton stak is lovenswaardig, want het kan haast niet dat de Engelsman hem aan zag komen. De topprestatie in Bahrein bleek een opmaat voor een verder sterk seizoen van Alonso, die uiteindelijk vierde in het wereldkampioenschap werd.

2. Max Verstappen op Sergio Perez in Miami

Deze inhaalactie van Max Verstappen besliste niet alleen de Grand Prix in Miami, maar was eigenlijk ook het moment dat Sergio Perez zijn titeldroom overboord kon gooien. Op zaterdag ging de kwalificatie voor Verstappen de mist in door een rode vlag van de crashende Charles Leclerc, waardoor Verstappen van P9 moest beginnen. In een race waarin de Nederlander de ene na de andere coureur verschalkte was tien ronden voor het einde alleen nog Perez voor hem aan het rijden. In bocht een werd de Mexicaan nota bene buitenom verschalkt door zijn teamgenoot.

3. Kevin Magnussen op Logan Sargeant in Monaco

Inhalen op Monaco onmogelijk? Niet als je het Magnussen vraagt! De Deen haalde tijdens de race door het prinsdom op briljante wijze Sargeant in, die alleen maar kon toekijken hoe de Haas-coureur voorbij snelde. Het was een gevecht om des keizers baard, want om punten ging het gevecht niet. Niet veel later was Magnussen echter van hero naar zero gegaan, want hij parkeerde zijn Haas in de muur. Maar dat haalt voor de schrijver van dit stuk niets weg van deze gewaagde inhaalactie.

4. Fernando Alonso op Sergio Perez in Brazilië

Dit gevecht zorgde er rondenlang voor dat de hele Formule 1-wereld zijn adem inhield. Perez en Alonso hadden het in de slotfase op het circuit van Interlagos met elkaar aan de stok en in de voorlaatste ronde leek eerstgenoemde coureur aan het langste eind te trekken. Leek, want bij het ingaan van de laatste ronde maakte de Mexicaan een klein, maar kostbaar foutje waardoor Alonso alsnog langszij kon. Geef de Spanjaard de kans en die grijpt hij, dus het pleit was al beslecht. Hoe hard Perez nog in de rest van de slotronde probeerde, terug inhalen lukte niet. Op start-finish scheelde het maar een halve tiende, maar dat telt ook.

5. George Russell op Charles Leclerc op Silverstone

Wat is er mooier dan een prachtige inhaalactie voor je thuispubliek uitvoeren? Dat moest Russell ook gedacht hebben tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Mercedes-coureur vocht met Leclerc een gevecht uit in de achterhoede van de punten, maar dat weerhield Russell er niet van om vol in de aanval te gaan. De Brit passeerde zijn Ferrari-concurrent buitenom bij Luffield en dat maakte mogelijk dat hij nog een stukje door kon klimmen om uiteindelijk als vijfde de finish te passeren.

Welke inhaalactie heeft jouw voorkeur, of hebben we er eentje gemist? Laat het hieronder weten in de comments!