F1 Baku live: Volg de kwalificatie

Het Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan bevat de eerste sprintrace van 2023 en dat zorgt voor een ietwat andere opzet. Vrijdagochtend 11.30 uur Nederlandse tijd begonnen alle Formule 1-coureurs aan de eerste en enige training van het weekend. In de middag wordt er meteen gekwalificeerd voor de GP op zondag. De zaterdag in Baku staat met een 'sprint shootout' en sprintrace op zichzelf. Hierdoor is wel de tweede training verdwenen en dus was de vrijdagochtendsessie extra belangrijk.

Het was dringen geblazen toen om 11.30 uur het licht op groen sprong. De nogal gladde baan werd direct door alle twintig coureurs bestormd, maar al na 15 minuten moest de sessie worden stilgelegd met een rode vlag. De Alpine van Pierre Gasly was in de fik gevlogen. Hij moest de auto langs de baan stilzetten en veroorzaakte een code rood. Niet ideaal met slechts 60 minuten voorbereidingstijd. Na een uur stond de naam Max Verstappen bovenaan in de tijdenlijst, gevolgd door Charles Leclerc en Sergio Perez. De Nederlander was de Ferrari-coureur slechts 0.037 seconde te snel af. Perez gaf een tiende toe op de tijd van zijn teamgenoot. Achter de Mexicaan stonden Carlos Sainz en Lando Norris.

Nyck de Vries kende een uitstekende training. Met de topsnelheid van de AlphaTauri lijkt het ook wel snor te zitten, aangezien hij voor de zesde tijd tekende. De Fries bleef de heren van Aston Martin nipt voor. Alexander Albon bewees dat het tempo van de Williams FW45 eveneens niet onaardig is en belandde op P9, voor Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu. Kunnen De Vries, Albon en Zhou verrassen in de kwalificatie of maken Aston Martin en Mercedes nog grote stappen?

De antwoorden op al deze vragen worden vanaf 15.00 uur Nederlandse tijd gegeven. Mis niets van de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan met het liveblog van Motorsport.com.