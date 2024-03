F1 Jeddah live: Volg de kwalificatie

De derde vrije training was voor veel coureurs niet heel interessant, maar voor één coureur wel: Oliver Bearman. Hij valt dit weekend in voor de zieke Carlos Sainz, die in het ziekenhuis ligt vanwege een blindedarmontsteking. De 18-jarige Ferrari-junior was al ter plekke vanwege de Formule 2-race in Jeddah en aangezien reservecoureurs Antonio Giovinazzi en Robert Shwartzman niet in de buurt waren, wees Ferrari de Prema-coureur aan als vervanger. Hij maakte zodoende in VT3 zijn F1-debuut namens Ferrari, iets wat in 1972 voor het laatst gebeurde met Arturo Merzario. Kan Bearman in zijn eerste F1-kwalificatie de top-tien bereiken?

Iemand die gedreven is om de pole-position te pakken, is Max Verstappen. Hij zette in VT3 nog maar eens de toon door Charles Leclerc en George Russell af te troeven. Dat was echter onder warmere omstandigheden dan in de kwalificatie en de race het geval zal zijn. Op basis van de representatievere VT2 belooft het weer een spannende kwalificatie te worden, waarbij Fernando Alonso misschien voor een verrassing kan zorgen. Op het Jeddah Corniche Circuit lijkt er wel een duidelijke top-vijf teams te zijn: Red Bull Racing, Ferrari, Mercedes, McLaren en Aston Martin. Onderaan belooft het ook weer een spannende strijd te worden om een plek in Q2.

Voor Sauber-coureur Zhou Guanyu en Williams-coureur Logan Sargeant was de derde vrije training een om te vergeten. Zhou verloor laat in VT3 de controle over zijn auto en knalde op hoge snelheid tegen de baanafzetting aan. De Sauber was flink gehavend en de monteurs stond met slechts iets meer dan 2,5 uur tot aan de kwalificatie de grote uitdaging te wachten om de auto op tijd gereed te krijgen voor Q1. Sargeants sessie zat er een stuk eerder op. Hij stuurde te vroeg in, raakte de muur in bocht 22 en beschadigde daarbij zijn ophanging linksvoor. De Amerikaan kwam niet meer in actie, maar normaliter zal de FW46 gereed zijn voor de kwalificatie.

In de kwalificatie mogen zij, net als de achttien andere coureurs, opnieuw de limiet opzoeken. Wie weet de juiste balans te vinden en verovert de pole-position voor de vierde Grand Prix van Saudi-Arabië? Mis niets van de actie met het liveblog van Motorsport.com. De kwalificatie gaat om 18.00 uur Nederlandse tijd van start. Q1 duurt achttien minuten, Q2 vijftien minuten en Q3 twaalf minuten. Zonder onderbrekingen door rode vlaggen is de kwalificatie dus om 19.00 uur afgelopen.