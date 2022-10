F1 GP Singapore 2022 liveblog: Volg de derde vrije training

De vrijdagse actie op het Marina Bay Street Circuit is achter de rug en de teams hebben inmiddels de tijd gehad om de vergaarde data te analyseren en met oplossingen te komen richting de derde vrije training. Op basis van de resultaten in VT1 en VT2 zal het gevoel bij Carlos Sainz en Ferrari het beste zijn, want zij sloten de vrijdag af met de snelste tijd. Charles Leclerc volgde op twee tienden, terwijl zowel George Russell als Max Verstappen zo'n drie tienden moest toegeven op de snelste tijd.

Ferrari, Mercedes en Red Bull lijken in Singapore dus weinig voor elkaar onder te doen en dat maakt de derde training van groot belang, want het is de laatste kans om aan de afstelling te schaven en daarmee met een voordeeltje naar de kwalificatie en race te gaan. Kiezen de teams op het krappe en bochtige stratencircuit voor een afstelling die gericht is op maximale prestaties in de kwalificatie, of eentje die juist beter tot zijn recht komt in de race?

De drie top-teams stonden op vrijdag los van de concurrentie, maar daarachter belooft ook de strijd in de middenmoot weer interessant te worden. Alpine is goed aan het weekend begonnen en eindigde vrijdag met twee auto's in de top-tien, iets wat absoluut niet gezegd kan worden van McLaren - de grote rivaal in de strijd om P4 bij de constructeurs. Kan de Britse renstal nog wat terrein goedmaken in VT3, of behoudt Alpine dat voordeel? En weten Alfa Romeo en Aston Martin zich, net als in de vrijdagse trainingen, weer in de strijd achter de topteams te mengen?

Tijdens de derde vrije training moet er op deze vlakken alweer iets meer duidelijkheid komen. De afsluitende oefensessie begint om 12.00 uur Nederlandse tijd en via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.