F1 GP Japan 2022 liveblog: Volg de kwalificatie

Suzuka was na een natte vrijdag compleet opgedroogd voor de start van de derde vrije training. Het betekende dat de regenbanden op de plank bleven liggen en de slicks van stal werden gehaald. Max Verstappen deed in VT3 uitstekende zaken door de snelste rondetijd te klokken. De Red Bull Racing-coureur bleef Carlos Sainz met bijna drie tienden seconde voor. Charles Leclerc sloot met een klein verschil aan op de derde stek. Hoewel Red Bull de overhand lijkt te hebben, staat Ferrari er gevaarlijk dichtbij. Fernando Alonso werkte zich verrassend genoeg op naar P4, gevolgd door Sergio Perez. Mercedes zakte na een uitstekende vrijdag terug in droge condities. Kan het Duitse merk nog wat snelheid vinden in de aanloop naar de kwalificatie of worden daar de pijlen al gericht op de race?

Ook de McLaren van Lando Norris oogde stukken beter in het droog. De Brit nestelde zich op een achtste positie, achter de Mercedessen. De Alpine van Esteban Ocon volgde op P9, maar met de vierde tijd van Alonso lijkt het voorlopig zo te zijn dat het Franse merk sterker is. Kan McLaren nog een poging wagen Alpine voorbij te steken in de kwalificatie of zijn ze echt een maatje te groot? Lance Stroll deed prima zaken met een tiende tijd. Alexander Albon wist zijn Williams knap op P12 te zetten. De strijd om een plekje in Q2 en Q3 wordt een hevige. De teams uit de middenmoot zitten akelig dicht bij elkaar. Dit kan voor de nodige verrassingen zorgen.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan start om 08.00 uur Nederlandse tijd en gaat naar alle waarschijnlijkheid ook droog verlopen. Wie pakt de pole-position en wie wordt de verrassing van de dag? Het antwoord op alle vragen krijg je uitgebreid in ons liveblog!