F1 GP Italië 2022 liveblog: Volg de race

Hoewel het Italiaanse Grand Prix-weekend relatief rustig begon met de vrijdagtrainingen, ontplofte het - met name voor de Nederlandse fans op zaterdag - een dag later. Kort voor de start van VT3 maakte Williams bekend dat Nyck de Vries het stuurtje van Alexander Albon zou overnemen. De Thai is geveld door een blindedarmonsteking en kan daardoor niet in actie komen. De Vries leverde uitstekend werk in de derde oefensessie en geraakte naar Q2 in de kwalificatie. Nicholas Latifi lukte dit niet. Door alle gridstraffen schoof de kersverse Williams-coureur op naar de achtste startplek, rechts van die andere Nederlander, Max Verstappen. Dit betekent een volledige Nederlandse vierde startrij. De F1-kampioen klokte in de kwalificatie de tweede tijd, maar viel vijf plekken naar achteren en begint als zevende.

Charles Leclerc kreeg de tifosi op de banken door de pole-position binnen te hengelen. De druk stond vol op de ketel bij Ferrari, aangezien het al lange tijd niet soepeltjes verloopt bij de Italianen. Naar verluidt is de F1-75 met zo min mogelijk downforce afgesteld, dit in tegenstelling tot de RB18 van Red Bull Racing, die juist met meer downforce rijdt. De bandenslijtage gaat op Monza een belangrijke rol spelen. Het is dus de vraag welke van de twee afstellingen doorslaggevend gaat zijn. Daarnaast is de Brit George Russell door alle straffen opgeschoven naar P2. Kan hij een belangrijke rol spelen voor de overwinning of krijgt de Mercedes-coureur gelijk? Na de kwalificatie riep Russell dat Verstappen met twee vingers in zijn neus gaat winnen, al was de definitieve startopstelling toen nog niet bepaald.

McLaren kan een poging wagen om in te lopen op Alpine in het constructeurskampioenschap. Lando Norris vangt de Grand Prix als derde aan, gevolgd door Daniel Ricciardo op P4. Daarachter vinden we Pierre Gasly en daar weer achter Fernando Alonso. De Spaanse coureur moet hoogstwaarschijnlijk alleen werken vandaag. Teamgenoot Esteban Ocon stelde teleur in de kwalificatie en had al een straf aan zijn broek. De Fransman begint als veertiende. De toppers Carlos Sainz en Lewis Hamilton moeten van achteraan komen. Zij beginnen door straffen respectievelijk als achttiende en negentiende.

Wie gaat de Grand Prix van Italië winnen? Mis niets van alle actie met ons liveblog bij de race op het prachtige circuit van Monza, de Temple of Speed.