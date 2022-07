F1 GP van Hongarije 2022 liveblog: Volg de derde vrije training

Vrijdag werd het dertiende Grand Prix-weekend van 2022 afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen op de Hungaroring. De strijd aan de top lijkt op basis van deze oefensessies opnieuw te gaan tussen Red Bull Racing en Ferrari. De Scuderia maakte in de trainingen de betere indruk met de snelste tijd van Carlos Sainz in VT1 en de beste tijd van de dag van Charles Leclerc in VT2. Max Verstappen was de snelste Red Bull-coureur, maar moest bijna drie tienden toegeven. Kan de WK-leider op zaterdag terugslaan?

Het grootste vraagteken staat echter achter het weer. Na de hitte van vrijdag wordt er vandaag regen verwacht nabij Boedapest. Het blijft echter afwachten wanneer de regen precies valt en hoe hard het hemelwater dan naar beneden komt. Regenachtige omstandigheden in VT3 en de kwalificatie zouden Verstappen en Red Bull kunnen helpen, nadat zij vrijdag dus op achterstand werden gezet op het droge.

Ook moest Verstappen in VT2 Lando Norris voor laten gaan. De McLaren-coureur klokte knap de tweede tijd op twee tienden achter Leclerc. Zelf verwacht hij niet dat hij die vorm op zaterdag en zondag kan vasthouden, maar wellicht lukt het hem om ook vandaag voor een verrassing te zorgen? En weet Mercedes terug te slaan na de moeizame vrijdag, die door zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zelfs buiten de top-tien werd afgesloten? Dat komen we vanaf 13.00 uur te weten tijdens de derde vrije training voor de Hongaarse Grand Prix. In het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de sessie.