Aston Martin-teambaas: "De Vries één van coureurs waar we naar kijken"

Op donderdag heeft Sebastian Vettel zijn Formule 1-afscheid aangekondigd en wel op het recent aangemaakte Instagram-account. Het vertrek van Vettel betekent om te beginnen dat er een kampioen afscheid neemt van de sport, maar ook dat er richting volgend seizoen een extra zitje vrijkomt. Officieel heeft Aston Martin zelfs beide stoeltjes nog te vergeven, al is het natuurlijk een formaliteit dat Lance Stroll als zoon van de baas instapt.

Voor het resterende zitje zijn er meerdere gegadigden, waarbij Aston Martin allereerst een algemene keuze moet maken: willen we een grote naam als Fernando Alonso of Daniel Ricciardo of willen we een coureur waarmee we op lange termijn kunnen bouwen? In die laatstgenoemde categorie valt Nyck de Vries. De Friese coureur is weliswaar al 27, maar zou nog wel jarenlang mee kunnen in de koningsklasse en is bovendien beschikbaar doordat Mercedes na dit seizoen stopt in de Formule E.

Het roept de vraag op of De Vries op de lijst staat met coureurs die Aston Martin overweegt. "Nou ja, het is duidelijk dat de speculaties beginnen nu Sebastian zijn afscheid heeft aangekondigd, maar ik wil vandaag eigenlijk niet speculeren over onze plannen of over de line-up voor volgend jaar. Ik zou Sebastian graag in de schijnwerpers willen zetten en liever niet op namen ingaan. Dat komt vanaf maandag pas en als we een besluit hebben genomen, zullen we dat communiceren. Tot dat moment moeten jullie nog even geduldig zijn."

Na een vraag van Motorsport.com over zijn inschatting van De Vries, bevestigt de teambaas echter alsnog dat de Nederlander op de lijst van Aston Martin staat. "Nyck is natuurlijk één van vele coureurs waar nu over wordt gesproken. Ik ken hem nog een beetje uit de Formule E-tijd. Hij is een goede gast. Eerder dit jaar heeft hij in de Williams gereden en vorige week natuurlijk in de Mercedes. Dus ja, Nyck is één van de coureurs waar we naar kijken, al geldt dat voor meerdere."

Krack wil nog niet bevestigen of De Vries in de tweede seizoenshelft alvast een vrije training mag afwerken voor zijn team. Dat laatste ligt echter wel voor de hand, aangezien Aston Martin zelf geen opleidingstraject heeft en reservecoureur Nico Hülkenberg niet aan de rookie-voorwaarden voldoet. Het inzetten van De Vries, die vanuit zijn Mercedes-rol ook in aanmerking komt voor Aston Martin, is derhalve logisch en zou meteen een aardige praktijktest zijn.

