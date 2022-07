Verstappen hoopt op regen: "Ferrari is in het droge iets te snel"

Max Verstappen liet er donderdag al geen enkele twijfel over bestaan voor de Red Bull-hospitality: Ferrari zou op de krappe Hungaroring als uitgesproken favoriet beginnen. In de eerste vrije training sprak Verstappen nog een aardig woordje mee, door op P2 slechts 0.130 van een seconde toe te geven op Carlos Sainz. In de laatste sessie van de dag moest Verstappen genoegen nemen met P4 en dus past het beeld naadloos bij de ideeën die hij op voorhand had. "Zoals verwacht is het hier wat lastig voor ons, ja. We moeten een balans zien te vinden tussen de snelle en langzame bochten. Soms werkt dat iets beter, dan weer iets minder. We hebben in ieder geval nog werk aan de winkel."

Dat werk is er vooral om het gat met Ferrari in droge omstandigheden te verkleinen. Verstappen laat namelijk optekenen dat de Scuderia in het droge een maatje te groot zal zijn voor Red Bull op dit high-downforce circuit, in ieder geval qua pure snelheid. "Wat we vandaag hebben gezien, bevestigt wat we al dachten. Ferrari ligt hier voor ons en het zal heel lastig worden om hen op dit circuit te verslaan. Maar goed, vanavond zullen we in ieder geval bekijken hoe we het gat zoveel mogelijk kunnen verkleinen. Daarnaast moeten we natuurlijk zien wat het weer gaat doen."

Met die laatste woorden stipt Verstappen een belangrijk punt aan. Voor de zaterdag wordt er regen voorspeld, volgens sommige voorspellingen veel regen. Op zondag zal de temperatuur aanmerkelijk lager zal liggen dan vandaag. Vrijdag liep het kwik op tot ruim 34 graden en naar verwachting blijft de temperatuur daar tijdens de race zo'n tien graden onder steken. Het maakt de omstandigheden anders, al zit Verstappen voordien vooral op regen te wachten. "In het droge kunnen we niet met Ferrari vechten, dus ja, laat het dan maar regeren. Wie weet wat er dan ineens gebeurt." Vrijdag moest Verstappen overigens ook nog de McLaren van Lando Norris voor zich dulden, maar daar maakt hij zich voor de rest van het weekend niet zo druk over. "We moeten dat morgen en zondag natuurlijk nog zien. Vandaag leken ze wel competitief, maar Ferrari is natuurlijk ons doel."