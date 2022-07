F1 Grand Prix van Frankrijk 2022 liveblog: Volg de derde vrije training

Het F1-team van Ferrari heeft een uitstekende vrijdag achter de rug. Beide oefensessies werden door de Italiaanse formatie als rapste afgesloten. Hoewel de voorsprong van Charles Leclerc ten opzichte van Max Verstappen in VT1 slechts 0.091 seconde bedroeg, wist teamgenoot Carlos Sainz dit later op de vrijdag op te rekken naar meer dan een halve seconde. De heren van Mercedes werden zelfs op zeven tienden gezet. De nieuwe onderdelen op de Ferrari F1-75 lijken uitstekend hun werk te doen. Hebben de knappe koppen van Red Bull Racing en Mercedes vrijdagavond nog iets gevonden of gaat Ferrari ook de lakens uitdelen in de derde vrije training? En kan Sergio Perez nog een stap maken?

Achter de drie leidende teams is het weer ongekend spannend. Het verschil tussen McLaren, Haas en AlphaTauri is weer minimaal. Lando Norris was in VT2 op de zevende plek nog geen tiende van een seconde trager dan landgenoot Lewis Hamilton. Achter de McLaren-coureur kwam Pierre Gasly met een flinke vernieuwde AT03, waar de Fransman meer dan tevreden over sprak. Perez was op P10 de vreemde eend in de bijt. En ondanks een elfde tijd van Fernando Alonso en achttiende tijd van Esteban Oocn, mogen ook de mannen van Alpine niet uitgevlakt worden. Wie bereidt zich het beste voor op de kwalificatie? En wat gaan de temperaturen met de banden doen?

De antwoorden op deze vragen worden vanaf 13.00 uur gegeven. Volg alle actie in de derde training voor de Grand Prix van Frankrijk via ons liveblog.