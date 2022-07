F1 Grand Prix van Frankrijk 2022 liveblog: Volg de kwalificatie

Na een ijzersterke start van Ferrari op vrijdag heeft Red Bull Racing in de derde vrije training het stokje van de mannen uit Maranello overgenomen. Max Verstappen sloot de laatste oefensessie als rapste af en bleef de op tweede geplaatste Carlos Sainz met meer dan drie tienden voor. Charles Leclerc sloot aan op P3 met een verschil van zes tienden naar de Nederlander. Heeft Red Bull de juiste afstelling gevonden of deden de heren van Ferrari het rustig aan?

Sainz gaat het in ieder geval wel rustig aan doen in de kwalificatie. De Spaanse Ferrari-coureur beschikt over een nagenoeg nieuwe power unit, maar ontving hiervoor wel een gridstraf. Samen met Kevin Magnussen start hij de race zondag vanaf de laatste startrij, maar wie gaat de strijd om pole-position in het laatste kwalificatiedeel winnen?

Net zoals al heel het jaar het geval is, gaat het achter Mercedes onwijs spannend worden. De teams van Alfa Romeo, Haas, Alpine en McLaren zitten ontzettend dicht bij elkaar en ook Alexander Albon is snel met de FW44. De laatste plekjes in de top-tien zijn dus nog niet vergeven. Het is ook de vraag of Mercedes zich in ieder geval met beide auto's in de top-zes kan nestelen of dat er een andere coureur zich ermee bemoeit. Mis niets met ons liveblog bij de kwalificatie voor Grand Prix van Frankrijk.