F1 Bahrein live: Volg de tweede vrije training

Na de testdagen werd Red Bull Racing, en dan met name Max Verstappen, opnieuw aangewezen als de torenhoge favoriet voor 2024. De Nederlander kende echter een wat moeizame eerste vrije training in Bahrein, waar hij al vanaf de eerste ronden niet tevreden was met de schakelbak. De up- en downshifts bevielen hem niet en enkele aanpassingen en suggesties vanaf de pitmuur leken niet alle problemen te verhelpen. Zodoende sloot hij de sessie op de zesde plek af, al was dat mede doordat hij zijn snelste tijd op de C2-band, de mediums, zette.

Dat gold niet voor de snelste man van de eerste vrije training: Daniel Ricciardo. Bij het zusterteam van Red Bull zat het tempo er prima in en dankzij een run op de zachte band kon de Australiër zelfs de snelste tijd op de klokken zetten en deze ook tot aan het einde van de sessie vasthouden. Achter hem stonden de twee McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri, gevolgd door Ricciardo's teamgenoot Yuki Tsunoda. Allen reden zij op de zachtste band, de C3.

Teams die wat meer anoniem waren in VT1, mede door die snellere runs van RB F1 Team en McLaren, waren Ferrari en Mercedes. Zij lieten zich ook nog niet verleiden tot snellere runs, wat ertoe leidde dat Ferrari met P8 en P11 de sessie afsloot terwijl Mercedes P7 en P9 in handen had. Uiteindelijk was VT1 niet geheel representatief door de veel warmere baanomstandigheden dan tijdens VT2, de kwalificatie en de race het geval zal zijn. Toch bood het enigszins hoop om te zien dat de top-veertien binnen een seconde van elkaar zat.

Onderaan waren er geen grote verrassingen te zien, ook op basis van wat die twee teams eerder zeiden. Alpine stond met Esteban Ocon en Pierre Gasly op P17 en P18 terwijl Haas F1-coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg de hekkensluiters waren. Dat is wel met de kanttekening dat Haas zich op de long runs focuste en geen enkele snelle run heeft gereden in VT1.

