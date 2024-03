De eerste training verliep niet helemaal naar wens voor Max Verstappen. De regerend wereldkampioen kwam meerdere keren op de radio om te melden dat de auto niet lekker schakelde. De Nederlander bleef uiteindelijk steken op de zesde tijd, wat mede kwam doordat een aantal coureurs een run deed op de zachte band, terwijl hij - net als de meeste anderen - alleen op de medium band reed. Daniel Ricciardo verraste door met de auto van het RB F1 Team de snelste tijd neer te zetten, met als belangrijke kanttekening dat de omstandigheden tijdens de eerste oefensessie niet representatief zijn voor die in de kwalificatie en race doordat die later op de dag worden verreden.

Om 16.00 uur Nederlandse tijd - de zon was inmiddels onder in Bahrein - kwamen de coureurs terug de baan op voor de tweede training. Net als tijdens de eerste oefensessie stond er een stevige wind en met 17 graden was het bovendien vrij koud. De meeste coureurs kozen ervoor om aan het begin van de training op de zachte band naar buiten te gaan. Lewis Hamilton kwam op de soft compound tot een 1.30.751, waarmee hij comfortabel snelste was. Fernando Alonso sloot aan op de tweede stek met een 1.31.035. Verstappen bleef met zijn eerste ronde steken op 1.31.271, waarmee hij achter Charles Leclerc plaatsnam op P4. Een volgende poging resulteerde in een 1.31.161, die hem naar de derde plek tilde.

Nadat Nico Hülkenberg een nieuwe set zachte banden had gehaald, reed de Haas-coureur zich goed in de kijker door de tweede tijd te rijden. De Duitser zou daarna echter al snel weer zakken doordat meer rijders een nieuwe run op vers rubber ondernamen. Hamilton imponeerde opnieuw door de snelste tijd verder aan te scherpen naar 1.30.374. Verstappen, die een paar plekken naar beneden was gegaan, ging terug naar de vierde tijd maar leverde vervolgens twee posities in doordat George Russell naar de tweede plek oprukte en Alonso naar P3 klom.

In de laatste twintig minuten waren de teams vooral druk met long runs, waardoor er zich bovenaan in de tijdenlijst geen veranderingen meer voordeden. Hamilton en Russell bleven dus eerste en tweede, waarna Alonso en Sainz volgden met de derde en vierde tijd. Oscar Piastri was met de McLaren goed voor de vijfde tijd, terwijl Verstappen, die wel een goede snelheid liet zien tijdens de long runs, zich tevreden moest stellen met de zesde tijd. Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Charles Leclerc en Sergio Pérez vormden de rest van de top-tien. De problemen leken bij Verstappen aan het einde van de dag overigens nog niet opgelost. Na het maken van een oefenstart aan het einde van de sessie klaagde Verstappen dat het opschakelen erg slecht ging.

Het raceweekend in Bahrein gaat vrijdag om 13.30 uur Nederlandse tijd verder met de derde vrije training. De eerste kwalificatie van 2024 begint later die dag om 17.00 uur.

Video: Verstappen op de boordradio tijdens VT2

Uitslag tweede training F1 GP van Bahrein: