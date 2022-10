F1 Amerika 2022 liveblog: Volg de kwalificatie

Max Verstappen sloot de laatste training zaterdagavond Nederlandse tijd als allersnelste af. Hij bleef Charles Leclerc met meer dan drie tienden voor. De Monegask maakt echter geen kans op pole voor de race in Austin. Vanwege nieuwe motoronderdelen gaat de Ferrari-coureur na de kwalificatie tien plekken terug. Sergio Perez, Fernando Alonso en Zhou Guanyu gaan vijf posities naar achteren. De grootste kanshebber op de eerste plek op de startgrid is Verstappen, maar wellicht kan Carlos Sainz verrassen en het de Nederlander moeilijk maken. Mercedes kwam er in VT3 niet aan te pas. De Brit Lewis Hamilton moest een halve tel laten op de rapste tijd. George Russell kwam 1,2 seconde tekort.

Alpine reed wederom een sterk tempo. Alonso verraste met de zesde tijd in VT3, maar gaat dus naar achteren na de kwalificatie. De heren van Aston Martin imponeerden met een achtste en negende tijd. Het zit wederom zeer dicht bij elkaar vanaf de Aston Martins, waardoor nog alles mogelijk is. Krijgen we een verrassende naam in Q3?. Pierre Gasly klokte namelijk een tiende tijd, kort voor de 2019-winnaar in Austin Valtteri Bottas. Die bleef op zijn beurt Lando Norris met slechts een tiende voor, waar Esteban Ocon met slechts 0.019 seconde op volgde. Alles is dus nog mogelijk in de kwalificatie.

Wie pakt de pole-position? Mis niets van alle actie met ons liveblog bij de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten.