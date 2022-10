F1 Amerika 2022 liveblog: Volg de derde vrije training

Voorlopig heeft Ferrari de touwtjes in Austin in handen. Carlos Sainz opende het bal met de snelste tijd in de eerste vrije training. Teamgenoot Charles Leclerc nam in de tweede sessie dit stokje over en klokte de rapste tijd van de dag. Een hoop tijd in VT2 ging echter naar de Pirelli-bandentest. De Italiaanse firma gebruikte de kostbare trainingstijd om aan de 2023-banden te werken. Alle teams kregen dezelfde instructies mee, waardoor er niet goed aan de afstelling gewerkt kon worden. De derde training wordt een belangrijke om de puntjes op de i te zetten voor de kwalificatie.

Door de bandentest was de uiteindelijke tijdenlijst in VT2 anders dan normaal, toch was de Scuderia wederom de rapste. Red Bull Racing zat er in de eerste sessie met Max Verstappen (P2) goed bij, maar ook Lewis Hamilton en Lance Stroll deden goede zaken. Zij klokten respectievelijk de derde en vierde tijd. Het is echter de grote vraag of Aston Martin deze pace kan vasthouden. De kans is groot dat de strijd ook in Amerika met name tussen Ferrari en Red Bull gaat zijn, al is het nog de vraag of de meegebrachte updates van Mercedes voor een significante stap gaan zorgen.

Achter de top-drie teams gaat het gevecht tussen Alpine en McLaren gewoon door. Beide formaties knokken momenteel om de vierde positie in het constructeurskampioenschap, al heeft het Franse merk het momenteel beter voor elkaar. Wie gaan het best voorbereid aan de kwalificatie beginnen en wie zakt zaterdag door het ijs? Mis niets van alle actie met ons liveblog bij de derde vrije training.