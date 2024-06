Waarom de MotoGP van Kazachstan van 2024 is uitgesteld

Eigenlijk stond het eerste bezoek van de MotoGP aan Kazachstan gepland voor 2023. Destijds moest de race echter van de kalender worden gehaald, omdat Sokol International Racetrack niet op tijd gereed was om de sport te kunnen ontvangen. Het debuut op de MotoGP-kalender verschoof zodoende naar 2024, waarbij Kazachstan tussen 14 en 16 juni de achtste ronde van het kampioenschap zou organiseren. Begin mei werd het raceweekend echter uitgesteld vanwege zware overstromingen in de regio, waarbij men hoop hield op een inhaaldatum later in het jaar.

Aanvankelijk leek het een behoorlijke klus te worden om de GP van Kazachstan een nieuwe plek op de kalender te geven. Dat veranderde echter toen er langzaamaan wat twijfels ontstonden over het doorgaan van de Grand Prix van India. De promotor van dat evenement hield zich niet aan de gemaakte afspraken met MotoGP-promotor Dorna Sports en werd zodoende op 29 mei wegens financiële redenen van het programma gehaald. Het gevolg daarvan was dat het weekend van 20 tot en met 22 september ineens vrijkwam, wat de MotoGP de kans gaf om Kazachstan terug te laten keren op de kalender. De race op Sokol vormt daardoor de aftrap van de eerste triple-header van het seizoen, want direct daarna volgens de GP's van Indonesië en Japan. Na een weekend rust volgt meteen de tweede triple-header, die bestaat uit Australië, Thailand en Maleisië.

Door het wegvallen van de Grand Prix van India bestaat de MotoGP-kalender van 2024 uit twintig Grands Prix. Dat zijn er twee minder dan dat het kampioenschap oorspronkelijk had gepland. Eerder werd de sport al gedwongen om de Grand Prix van Argentinië van het programma te halen. Het treffen op Termas de Río Hondo zou eigenlijk de derde ronde van het seizoen worden, maar vanwege bezuinigingen onder de nieuwe president Javier Milei moest de wedstrijd geschrapt worden. Er werd geen vervangende race op de kalender geplaatst en het is tot op heden onduidelijk of de Argentijnse Grand Prix in de toekomst nog terugkeert.

Voorafgaand aan het seizoen leek de MotoGP al voor te sorteren op de afgelasting van een of meerdere races, want bij de onthulling van de kalender werd het nieuwe Hongaarse circuit Balaton Park aangemerkt als reserve. Ondanks die status en de afgelasting van twee Grands Prix wordt het circuit dit jaar toch niet bezocht, doordat de omloop nog niet in staat is om dergelijke grote evenementen te huisvesten. De bevestiging daarvan werd gegeven door de recente afgelasting van het WK Superbikes-weekend op Balaton Park.