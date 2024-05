Nationale noodsituatie dwingt MotoGP tot uitstel GP Kazachstan

Centraal-Azië gaat momenteel gebukt onder ernstige overstromingen en Kazachstan is een van de getroffen landen. In diverse delen van het land is de noodtoestand uitgeroepen en zijn vele mensen geëvacueerd om aan het water te ontkomen. Vanwege de ontstane situatie heeft de MotoGP besloten om het inaugurele bezoek aan Sokol International Racetrack, dat gepland stond voor 14 tot en met 16 juni, uit te stellen. Dat heeft het kampioenschap vrijdag bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat de Grand Prix van Kazachstan later in het jaar wordt ingehaald, maar een nieuwe datum voor het evenement wordt later gecommuniceerd.

"Ongekende weersomstandigheden hebben geleid tot overstromingen in heel Centraal-Azië, waardoor in Kazachstan een nationale noodsituatie is ontstaan en een groot deel van de bevolking ontheemd is geraakt", meldt de motorsportbond FIM in een verklaring. "Het zou niet verantwoord zijn als de MotoGP de autoriteiten en diensten extra zou belasten tijdens hun inspanningen om de tienduizenden getroffen mensen in het hele land te helpen. Als hoogste prioriteit betuigt de MotoGP haar medeleven en steun aan de bevolking van Kazachstan en iedereen die getroffen is door de overstromingen in Centraal-Azië. We hopen dat de getroffen natie, regio en gemeenschappen zo snel mogelijk kunnen herstellen."

Lastig om nieuwe plek op kalender te vinden

De Grand Prix van Kazachstan zou aanvankelijk in 2023 voor het eerst verreden worden op het nieuwe Sokol International Racetrack, een circuit dat door de bekende circuitgoeroe Hermann Tilke is ontworpen. Het raceweekend van 7 tot en met 9 juli moest destijds echter afgelast worden omdat het circuit nabij Almaty niet op tijd gereed was. Dit jaar keerde Kazachstan terug op de MotoGP-kalender en hoewel er aanvankelijk twijfels waren of het circuit op tijd af zou zijn, waren die twijfels recent juist weggenomen. Na de GP van Catalonië zou een delegatie van Dorna Sports afreizen naar Sokol voor de homologatie van de omloop.

Door het wegvallen van Kazachstan ontstaat er opnieuw een groot gat op de MotoGP-kalender. Na de Grand Prix van Italië op 2 juni in Mugello volgen nu drie weekenden zonder race, gevolgd door de TT van Assen op 30 juni. Een week later staat de Duitse Grand Prix op de Sachsenring gepland, waarna de zomerstop van drie weekenden aanbreekt alvorens op 4 augustus de Britse Grand Prix wordt afgewerkt. Daarna volgt een grote reeks wedstrijden dicht op elkaar, wat een nieuwe datum vinden voor Kazachstan een behoorlijke uitdaging maakt. Verder staan er ook nog vraagtekens achter de Grand Prix van India, die vorig jaar debuteerde in de MotoGP. Eerder dit jaar werd de sport ook al gedwongen om de GP van Argentinië te schrappen door bezuinigingen van de regering.