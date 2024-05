De TT van Assen is sinds de oprichting van het wereldkampioenschap in 1949 al vaste prik op de kalender van de MotoGP. Alleen in coronajaar 2020 bracht het kampioenschap geen bezoek aan Drenthe, om een jaar later alweer terug te keren. De huidige verbintenis tussen TT Circuit Assen en de MotoGP zou eind 2026 aflopen, maar inmiddels is duidelijk dat de sport ook daarna blijft komen. Het contract is opengebroken en verlengd tot en met 2031, zo heeft TT Circuit Assen zelf bekendgemaakt via social media. Tegelijkertijd maakte het World Superbike bekend dat ook hun contract met het circuit is verlengd tot en met 2031.

"We zijn ontzettend blij met deze contractverlenging, vooral nu de MotoGP zich sterk aan het ontwikkelen is", zegt circuitdirecteur Arjan Bos over de nieuwe deals met zowel de MotoGP als het WorldSBK. "Het bevestigt de status van de TT Assen als een van de hoogtepunten op de MotoGP-kalender. We zijn er trots op dat we samen met MotoGP kunnen blijven bouwen aan de toekomst van de motorsport." In april gaf Bos na de aankondiging van de overname van Dorna door Liberty Media al aan dat hij goede hoop had om het contract met de MotoGP open te breken. Hij verwachtte eind juni rond de TT van Assen duidelijkheid te hebben, maar weet bijna twee maanden eerder dus al dat zowel MotoGP als WorldSBK naar het circuit blijven komen.

Carmelo Ezpeleta, de topman van MotoGP-rechtenhouder Dorna Sports, heeft verheugd gereageerd op de verlenging van TT Circuit Assen. "Assen was onderdeel van het allereerste Grand Prix-seizoen in 1949 en geen enkele andere locatie is in de daaropvolgende 75 jaar bij ons gebleven. Dit is uniek, maar we keren niet alleen wegens historie of statistieken terug", zegt de CEO. "Racen in Assen blijft speciaal en het wordt alleen maar beter. Het is een fantastische, moderne faciliteit die voor geweldige races en iconische momenten blijft zorgen. Er is geen betere mix dan 's werelds spannendste sport met een van de beste locaties."

Ook World Superbike is blij dat Assen de komende jaren op de kalender blijft staan. "We zijn trots dat we kunnen aankondigen dat TT Circuit Assen tot en met 2031 een belangrijk onderdeel van de WorldSBK-kalender blijft", zegt directeur Gregorio Lavilla. "TT Circuit Assen heeft een rijke historie en levert spannende races op. Ze blijven een essentieel onderdeel van het erfgoed van WorldSBK. We kijken ernaar uit om geweldige race-ervaringen aan onze fans te blijven bieden."

Het World Superbike bracht anderhalve week geleden al een bezoek aan TT Circuit Assen. De drie races werden gewonnen door invaller Nicholas Spinelli, regerend kampioen Alvaro Bautista en BMW-rijder Toprak Razgatlioglu. De TT van Assen van de MotoGP staat gepland voor het weekend van 28 tot en met 30 juni. Vorig jaar schreef Marco Bezzecchi de sprintrace op zijn naam, waarna Francesco Bagnaia de zondagse Grand Prix won.