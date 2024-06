Espargaró ziet keerzijde MotoGP-aero: "Te zwaar voor het lichaam"

"Een ramp", zei Aleix Espargaró na afloop van de Italiaanse Grand Prix in Mugello over zijn fysieke gesteldheid. De Aprilia-rijder was als elfde geëindigd nadat hij geen goede afstelling voor zijn RS-GP had gevonden. Tegelijkertijd merkte hij op fysiek vlak dat de huidige MotoGP-motoren te veeleisend zijn geworden. "Als we nog een ronde hadden moeten rijden, had ik moeten opgeven. Ongelofelijk. De motor was extreem agressief en nerveus. Ik kon niet optrekken, ik kon niet remmen. In de laatste acht, tien ronden remde ik met slechts één vinger. We hadden duidelijk niet de beste afstelling voor Mugello, maar ik denk dat iedereen dicht bij elkaar zat. Dat betekent over het algemeen dat de downforce die we nu in de MotoGP hebben, te zwaar is voor het menselijk lichaam. Het is gewoon te veel."

De veeleisendheid van de motoren op fysiek gebied wijt Espargaró vooral aan de aerodynamische ontwikkeling die de sport de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. In 2015 was Ducati de eerste fabrikant die winglets op de fairing monteerde. Daar probeerde de MotoGP in 2017 een einde aan te maken, maar de merken zijn daarna nieuwe oplossingen gaan ontwikkelen die binnen de kaders van het reglement passen. Met al die extra aerodynamische hulpmiddelen is er veel downforce gevonden en samen met de ontwikkeling van de motorblokken, de banden en ride height devices heeft het de motorfietsen veel sneller gemaakt. Zo stond het ronderecord in Mugello in 2015 nog op 1.46.489, terwijl de race werd voltooid in 41.39.173. Na de editie van 2024 is het ronderecord 1.44.504, met een racetijd van 40.51.385.

Dat hogere tempo heeft zo zijn weerslag op de fysieke gesteldheid van de rijders. Zo kampte niet alleen Espargaró na de Italiaanse GP met problemen, dat gold ook voor Raúl Fernández en de Yamaha-rijders. Zij kampten alle drie met arm pump, waar eerstgenoemde zelfs aan is geopereerd. Daar waar Espargaró het als een breder probleem binnen de MotoGP ziet, geldt dat echter niet voor Fabio Quartararo. "Nee, want vorig jaar hadden we geen problemen. Er is denk ik iets verkeerd gegaan met onze motor voor dit jaar. Hoewel we stappen voorwaarts zetten, is de motor vanaf het begin van het seizoen al heel zwaar. Dat moeten we veranderen."