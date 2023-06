Met snelste tijden in de drie vrije trainingen en de kwalificatie plus de winst in de sprintrace heeft Marco Bezzecchi zichzelf opgeworpen als de grote favoriet voor de 92e TT van Assen. De coureur van het VR46-team greep zaterdag de pole-position met 1.31.472, een nieuw record voor het TT Circuit Assen. Teamgenoot Luca Marini zette de andere VR46-Ducati op de derde plek. De twee rijders van Valentino Rossi's team worden op de voorste startrij gescheiden door titelverdediger en huidig WK-leider Francesco Bagnaia, de tweede man in de sprint.

Fabio Quartararo wist een vierde startplek uit het vuur te slepen met zijn Yamaha. Hij werd derde in de sprintrace. Een knappe prestatie gezien zijn pijn door een gebroken teen en de nog niet competitief gebleken M1. De Fransman moest in de kwalificatie twee tienden toegeven op Bezzecchi. Hij deelt de tweede rij met Brad Binder en Aleix Espargaro. Maverick Vinales, Johann Zarco en Alex Marquez staan op de derde lijn. Kwalificatie-expert Jorge Martin kwam niet verder dan P10. De Pramac Ducati-rijder, tweede in de WK-stand, ging in de kwalificatie onderuit. Hij liep daarbij geen blessures op, maar verloor er wel cruciale tijd mee. Martin werd nog wel zesde in de sprintrace. Miguel Oliveira en Jack Miller waren het langzaamst in Q2.

Fabio di Giannantonio kwam een fractie tekort in Q1 voor een plek in Q2. Hij staat op de dertiende startplek. Marc Marquez moet de TT aanvangen vanaf de zeventiende plaats. Op die plek kwam hij ook aan in de sprint. De Spanjaard botste in Q1 tegen de achterkant van een langzaam rijdende Enea Bastianini en ging onderuit. Bastianini moet vertrekken vanaf P18. Hij werkte zich in de sprintrace op naar de achtste plaats.

De TT van Assen begint zondag om 14.00 uur.

Bekijk hieronder de volledige startopstelling voor de TT van Assen