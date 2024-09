De startopstelling voor de MotoGP sprintrace en Grand Prix van Aragón

In de drie oefensessies op Motorland Aragón overtuigde Marc Márquez al door telkens de snelste tijd te rijden. Het bleek een voorbode voor wat er in de kwalificatie stond te gebeuren, want met groot machtsvertoon greep de Gresini-rijder met 1.46.766 pole-position voor beide MotoGP-races in Aragón. Márquez deelt de eerste rij met Pedro Acosta en WK-leider Francesco Bagnaia, maar zij keken allebei al tegen meer dan acht tienden achterstand aan.

Dat gold eveneens voor Jorge Martín, die ondanks een crash in Q2 nog tot de vierde startpositie kwam. Álex Márquez en Franco Morbidelli vergezellen hem op de tweede rij, die geheel uit Ducati's bestaat. Het Italiaanse merk is niet vertegenwoordigd op de derde rij, die gevormd wordt door Brad Binder, Miguel Oliveira en Raúl Fernández. Johann Zarco verraste door Q2 te halen en mag beide races vanaf de tiende positie aanvangen, gevolgd door Aleix Espargaró en Maverick Viñales op de elfde en twaalfde stek.

Opvallende afwezige in Q2 was Enea Bastianini, die in Alcañiz niet verder kwam dan de veertiende startpositie. De nummer drie in het kampioenschap neemt die positie zaterdagmiddag om 15.00 uur in voor de sprintrace op Motorland Aragón. Een dag later doet hij dat om 14.00 uur opnieuw tijdens de Grand Prix van Aragón.

Startopstelling MotoGP sprintrace en GP van Aragón