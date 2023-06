Bezzecchi zet de toon in eerste training TT Assen

De eerste vrije training vormde vrijdagochtend de aftrap van het achtste raceweekend van het jaar, de derde van een 'triple header' en het laatste treffen voor de zomerstop. Halverwege het seizoen bevinden zich diverse MotoGP-coureurs in de ziekenboeg of kampen met blessures. Pol Esgargaro, Alex Rins en Joan Mir schitteren dit weekend door afwezigheid vanwege blessures. Zij worden tijdens de TT vervangen door respectievelijk Jonas Folger, Stefan Bradl en Iker Lecuona.

Aleix Espargaro, Marc Marquez, Fabio Quartararo zijn er in Assen wel bij, maar rijden niet pijnvrij rond. Espargaro liep bij een fietsongeluk in Mugello een dubbele voetbreuk en gebroken ribben op. Marquez viel vijf keer op de Sachsenring en had daarna last van zijn enkel en ribben. Ook heeft hij een vinger gebroken. Quartararo viel deze week ongelukkig tijdens het hardlopen in Amsterdam. Hij brak daarbij de grote teen van zijn linkervoet. De Fransman verklaarde voor aanvang van de eerste training dat zijn situatie, en deelname aan de TT, na de openingssessie wordt bekeken.

Onder een stralende zon (22 graden Celsius) werd om 10.45 uur de sessie met 23 piloten op gang geschoten. Nadat Johann Zarco de tijdenlijst had aangevoerd, nam Marco Bezzecchi het initiatief met de eerste tijd onder de 1.34. De VR46-coureur noteerde in zijn vijfde ronde 1.33.585. Teamgenoot Luca Marini was ook op de afspraak. Hij sloot na tien minuten aan op de tweede plek. Bezzecchi scherpte de beste tijd in het eerste kwartier aan tot 1.33.298. Na de eerste serie ronden stond Zarco tweede, voor Marini, Miguel Oliveira en Alex Marquez. Kampioenschapsleider Francesco Bagnaia was op dat moment zevende, vlak achter WK-tweede Jorge Martin. Quartararo, die zich hinkend door de pitbox verplaatste, was de nummer acht.

Vier crashes

De eerste MotoGP-valpartij van het weekend kwam op naam van Augusto Fernandez. De GASGAS-rijder verloor bij aanvang van het tweede kwartier de controle over zijn motor bij de tiende bocht van het TT Circuit (Manderveen). Hij bleef ongedeerd. Niet lang daarna vloog Oliveira er met zijn Aprilia af in de Haarbocht (bocht 1). Ducati-fabrieksrijder Enea Bastianini ging in de tweede fase van de training net als Fernandez onderuit bij Manderveen. Zarco vouwde vervolgens zijn motor op in de snelle Ramshoek. Miller was in de buurt en gaf hem een lift naar de pits. Voor Zarco, Oliveira en Bastianini bleef het ook bij kleerscheuren.

In de tweede fase van de training bracht Bezzecchi de toptijd naar 1.32.725. Maverick Vinales ging naar de tweede plek, Quartararo nestelde zich op P3. Bagnaia had meer moeite om zijn ritme te vinden op het TT Circuit en ging meerdere keren in bochten te wijd. De Ducatist zakte zo in het tweede deel een paar plekken in de rangschikking.

Op het einde van het derde en laatste kwartier werden de zachte banden tevoorschijn gehaald. Bezzecchi ging ermee naar 1.32.506 en nam zo verder afstand van de rest. Het gat werd verkleind tot 0.314 door Vinales, die de sessie afsloot op de tweede plek. Alex Marquez ging in de slotfase naar de derde plaats. Zarco had zich gauw weer opgeladen na de crash en vloog naar de vierde positie. Quartararo verbeet de pijn en werd vijfde, voor Marini, Takaaki Nakagami, Martin en Miller. Aleix Espargaro maakte de top tien compleet. Bagnaia kwam niet verder dan de twaalfde plaats op 1.2 seconde van Bezzecchi. Marc Marquez bleef steken op de 21e plaats. De achtvoudig wereldkampioen, tweemaal winnaar van een MotoGP-race in Assen, moest een achterstand van 1.8 seconde wegslikken. De rode lantaarn werd gedragen door Jonas Folger met 1.34.741.

Uitslag eerste vrije training MotoGP TT van Assen