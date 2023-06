Marquez breekt vinger in warm-up en ontbreekt bij MotoGP Duitsland

De Sachsenring is jarenlang het domein geweest van Marc Marquez, die in al zijn MotoGP-deelnames op het Duitse circuit nog ongeslagen is. De 2023-editie van de Duitse Grand Prix verloopt echter verre van voorspoedig voor de Repsol Honda-coureur. Zo ging hij op vrijdag al onderuit tijdens de tweede training, waarbij zijn motor die van de uit de pits komende Johann Zarco schepte. De zaterdag verliep voor Marquez niet veel beter met één crash in Q1, gevolgd door twee valpartijen in het tweede deel van de kwalificatie. Later op de dag volgde een elfde plek in de sprintrace.

Zondagochtend heeft Marquez echter weer een valpartij achter zijn naam gezet. In de tien minuten durende warm-up op de Sachsenring werd hij in bocht 6 van zijn Honda RC213V geworpen voor alweer zijn vijfde crash van het weekend en zijn twaalfde van het seizoen. Hij hinkte weg bij de plaats des onheils, om vervolgens lang langs de baan te blijven kijken voordat hij terugkeerde richting de paddock. Daar ging Marquez meteen terug naar zijn kantoor om zich om te kleden, waarna hij zich bij het medisch centrum meldde voor een controle. Daaruit bleek dat hij een breukje in een vinger van zijn linkerhand heeft opgelopen, maar dat hij wel fit is verklaard om deel te nemen aan de race, zo meldde de MotoGP op social media.

Hoewel de doktoren van de MotoGP hem fit hebben bevonden, bleek de crash in de warm-up toch de spreekwoordelijke druppel voor Marquez. Werkgever Repsol Honda heeft zondag een klein uur van de start gecommuniceerd dat de achtvoudig wereldkampioen om 14.00 uur niet aan de start verschijnt in de 30 ronden tellende Grand Prix van Duitsland. Zodoende staan er slechts negentien motoren op de grid op de Sachsenring, waar Takaaki Nakagami de enige overgebleven Honda-rijder is. Joan Mir en Alex Rins, de twee andere Honda-rijders, zijn dit weekend helemaal niet aanwezig in Duitsland na blessures die zij vorige week in Mugello hebben opgelopen.