Quartararo: Yamaha nergens snel als tempo in Assen tegenvalt

Yamaha is in het MotoGP-tijdperk vaak ijzersterk geweest op TT Circuit Assen, want sinds 2002 heeft de Japanse fabrikant maar liefst tien keer gewonnen op Nederlandse bodem. Ook Fabio Quartararo is sterk op het circuit in Drenthe. Hij stond er in de Moto3, Moto2 en MotoGP al op het podium en schreef in 2021 de TT van Assen op zijn naam, om later dat jaar ook de wereldtitel veilig te stellen. Vorig jaar deed de Fransman lange tijd mee om het podium, totdat hij twee keer crashte. Het seizoen 2023 verloopt echter teleurstellend voor Yamaha en Quartararo, want tot dusver werd er slechts een podiumplaats bemachtigd.

De laatste race voor de zomerstop van de MotoGP wordt dan ook een belangrijke graadmeter voor de rest van het seizoen van Yamaha, zegt Quartararo in de aanloop naar de race in Assen. "Het is duidelijk dat we nergens snel zullen zijn als we hier niet snel zijn, want dit is gewoon een van mijn favoriete circuits", vertelt de 24-jarige coureur uit Nice. "Ik ben altijd snel geweest op dit circuit, zelfs als er wat probleempjes waren met de motor. Op de Sachsenring verwachtten we snel te zijn, maar dat waren we niet. Hopelijk kunnen we een goed resultaat behalen en in een goede positie aan de vakantie beginnen."

Op papier wordt die klus er niet makkelijker op gemaakt door een blessure die Quartararo in de aanloop naar de TT van Assen heeft opgelopen. Een rondje hardlopen in Amsterdam leidde namelijk tot een valpartij voor de Yamaha-coureur, die daarbij een kwetsuur aan zijn enkel opliep. "Ik viel tijdens het hardlopen. Ik heb mijn enkel verstuikt en last van mijn teen, en over een uur worden er röntgenfoto's gemaakt. Hopelijk is het niets ernstigs, maar ik had een stevige val", verklaart Quartararo, voordat uit die röntgenfoto's duidelijk werd dat hij de grote teen van zijn linkervoet gebroken heeft. Hij betwijfelt echter of de pijntjes hem in de weg zitten tijdens het racen. "Ik zou zeggen van niet, maar ik weet zeker dat ik pijnstillers ga nemen. Het is precies op het punt waar ik mee moet schakelen en waar ik gewicht op zet voor richtingsveranderingen. Ik zal vermoeider zijn, maar het hoort erbij."