Márquez voelt zich niet schuldig voor scheiding Pramac en Ducati

Nadat Motorsport.com het donderdag al kon onthullen, maakte Pramac vrijdag in Assen bekend dat het na twintig jaar afscheid neemt van Ducati. In plaats daarvan wordt het team in 2025 het tweede fabrieksteam van Yamaha. Die keuze is gemaakt naar aanleiding van botsingen tussen Ducati en Pramac en vond plaats nadat Marc Márquez weigerde om op een fabrieksmotor te stappen bij het team van Paolo Campinoti. Hij kreeg uiteindelijk een plekje bij het fabrieksteam van Ducati, terwijl huidige Pramac-rijder Jorge Martín naar Aprilia verkast in 2025. Dat dreef Pramac uiteindelijk in de armen van Yamaha.

Toch vond Márquez, die vrijdag tot de zesde tijd kwam in Assen, dat de scheiding van Ducati en Pramac niets te maken heeft met zijn eigen toekomstplannen. "Ik voel me niet schuldig dat Pramac vertrekt bij Ducati, want ik heb niets gedaan", zei de huidige Gresini-rijder. "Het klopt dat ik als Ducati-rijder graag had gezien dat ze door zouden gaan, want met twee extra motoren heb je meer informatie. Ook was het een belangrijk team binnen Ducati. Als MotoGP-fan denk ik dat dit echter goed nieuws is. Als ik egoïstisch ben, had ik liever twee extra Ducati's gehad. Voor de fans is het een normale stap dat een van de Ducati-teams naar Yamaha gaat. Het zorgt voor meer opties voor andere fabrikanten, maar ook voor sponsoren."

Quartararo probeerde Pramac te overtuigen

Iemand die het besluit van Pramac ongetwijfeld toejuicht, is Fabio Quartararo. De wereldkampioen van 2020 heeft er bij zijn contractverlenging op aangedrongen dat Yamaha een nieuw satellietteam zou vinden en deed de afgelopen maanden hetzelfde bij het Italiaanse team. Met succes dus, en dus ziet de Fransman het zonnig in. "Een van de redenen dat we ook bij Yamaha hebben getekend, is omdat dit iets belangrijks voor ons was", verwijst hij naar zijn eigen contractverlenging bij Yamaha.

"De afgelopen maanden heb ik het team van Pramac gepusht om naar ons te komen en vandaag is het eindelijk officieel. Dat gaat ons in de toekomst enorm helpen", vervolgde Quartararo. "Vorig jaar wonnen ze de wereldtitel voor teams, dus het is heel belangrijk dat we een van de meest ervaren teams in de paddock hebben aangetrokken."